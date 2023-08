En el Salón Cultural, se realizó la entrega de certificados a los profesionales que cumplimentaron sus residencias médicas y odontológicas en Azul.



En la ocasión, estuvo presente el intendente Hernán Bertellys junto al secretario y la subsecretaria de Salud, Martín Marascchio y Betina Aguilar, respectivamente; el vice director médico Fabio Carluccio; Diana Czerniecki -en representación de Región Sanitaria IX-; la integrante del comité docente, ex instructora de clínica médica y jefa del servicio clínico Daniela Bianchi Pintos; la instructora y jefa del servicio de odontología Nora Esquinazi; entre otros.

En este marco, el mandatario local expresó “siento orgullo de estos trabajadores de la salud, del compromiso que tienen siendo tan necesarios, tan imprescindibles. Destaco el trabajo que desarrollan; hacen sentir orgullosos a todo el equipo”. Agradeció también a aquellos que “contienen al momento de recibir residentes, que se involucran y acompañan en cada etapa”.

Al respecto, el Secretario de Salud mencionó que “es muy importante lo que implica una residencia en cuanto a la capacidad formativa, pero también lo que nos aporta a nosotros como sistema de salud. Es muy difícil pensar en un hospital público como el Pintos, con la magnitud que tiene, con la capacidad prestacional que ha ganado en el último tiempo, no solamente como un ente meramente asistencial sino también como un lugar donde se haga docencia e investigación”.

Al referirse a los presentes, la jefa del servicio clínico Bianchi Pintos agradeció a los residentes “por haber elegido este camino en su formación, que no es el más popular actualmente, sabemos que ustedes han dado este paso pensando en las exigencias de estudio y de profesionalismo por sobre las económicas. No es una decisión fácil de tomar al momento de elegir ni de mantener durante todos los años de residencia, pero el resultado es una formación en capacidades mixtas, no solo de conocimientos sino de formación integral en atención a pacientes, con empatía, contención y acompañamiento”

Más adelante, agradeció al municipio y a todas sus áreas “por generar políticas de adaptación para las residencias que son siempre cambiantes y exigentes. Su apoyo muchas veces no es notado a los ojos de los vecinos, pero sumamente necesario”.

Quienes recibieron su certificado fueron María Fiorella Driusi Barros – jefa de residentes de odontología general-, Karlen Marlen Proboste y María Eugenia Rivero Berti de odontología general; y Pamela Solange Chaves de la residencia clínica médica.

Sobre las residencias

El sistema de residencia es un sistema remunerado de formación integral de posgrado para profesionales de reciente graduación, que complementa la formación profesional a través del ejercicio de prácticas formativas de complejidad creciente. Se caracteriza por la formación intensiva en servicio, a tiempo completo y con dedicación exclusiva. Se accede a ella a través de un proceso de selección de convocatoria abierta que garantice igualdad de oportunidades.

Residencia en Azul

La residencia de clínica médica inició en 2008 y la de odontología en 2017. Ambas se forman en el Hospital Dr. Ángel Pintos y en APS -Atención Primaria de la Salud-. También rotan por otros centros en ciudades más grandes. Participan de la atención al público, y tienen su espacio de clases y formación. Durante la tarde los odontólogos rotan por el Hospital Materno Infantil. Dan ateneos generales los días miércoles y se presentan en Congresos Nacionales representando a la ciudad de Azul.

Con el transcurso del tiempo ha ido creciendo la residencia, y actualmente desde el municipio se han mejorado las condiciones para fomentar y e inducir a tomar la residencia en nuestra ciudad.