El Consejo de Arbolado Público de Azul adhiere a esta celebración invitando a los vecinos a reflexionar acerca de la importancia de los árboles en el espacio público.

Los árboles de nuestras calles, avenidas, plazas y parques no sólo embellecen la ciudad, sino que nos aportan importantes beneficios, como son: absorción de CO2 y liberación oxígeno; mejora de la calidad del aire; ayudan a regular las temperaturas; ayudan a disminuir los ruidos urbanos; mejoran la capacidad de infiltración del agua de lluvia en los suelos, tan necesario frente a precipitaciones intensas; son refugio de aves e insectos y mejoran la calidad de vida, ya que el contacto con la naturaleza es beneficioso para nuestra salud.

Para tener en cuenta:

No plante en la vereda cualquier árbol, consulte cuál es la especie indicada para ese lugar.

No pode sin autorización. Además, las podas mal realizadas o innecesarias provocan el crecimiento de ramas débiles, generan heridas por las que pueden ingresar enfermedades y fomentan un mayor crecimiento de raíces.

Una cazuela amplia ayuda a que las raíces no rompan la vereda.

No pinte ni fije elementos extraños a los árboles.

Riegue los árboles, especialmente en épocas calurosas.

Ante consultas e inquietudes se pueden comunicar al e-mail consejo.arbolado.azul@gmail.com