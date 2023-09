El Director de la UGL XXX de PAMI, Nelson Sombra, acompañó esta mañana en la sede central de la Región Sanitaria IX la firma del convenio entre la Escuela de Gobierno “Floreal Ferrara” y la UNICEN, con la presencia de Mario Rovere, Director de la Escuela de Gobierno en Salud, la Directora de Formación y Educación Permanente, Cintia L´hopital, el Director Ejecutivo de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi y el Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNICEN, Hector Trebucq. El convenio permitirá que los técnicos en enfermería obtengan su título provincial completando el ciclo de licenciatura en la casa de estudios que tiene esa carrera en su Facultad de Ciencias de la Salud (sede Olavarría).

El entendimiento alcanzado admirtiá “la realización de la articulación entre la Tecnicatura Superior en Enfermería, cuyo Plan de Estudios fue aprobado por la Res. de la DGCyE Nº 4259/09 y la Carrera de Enfermería Profesional de la Facultad de Ciencias de la Salud”.

A su vez, se inauguró una nueva sala de simulación en el Departamento de Zoonosis Rurales de nuestra ciudad la cual brinda herramientas totalmente innovadoras para aquellos estudiantes que tengan que hacer las prácticas de la carrera. Se trata de muñecos que simulan pacientes en los cuales los estudiantes podrán ejercer procedimientos de la profesión.

El candidato a Intendente por el frente Unión por la Patria, Nelson Sombra, declaró “esto es una respuesta contundente, acá es donde se pone en valor si el Estado sirve o no sirve. La articulación del Estado a nivel nacional, provincial y obviamente desde lo municipal es lo que fortalece este tipo de políticas. Poder tener un simulador en nuestra localidad, teniendo en cuenta como azuleños que la matrícula de enfermeros y enfermeras es muy grande, es una maravilla. También hay que resaltar que esto repercutiría positivamente en las remuneraciones y los salarios de aquellos que ya trabajan en el sistema de salud. No hay que olvidar las complicaciones que tuvo ese sistema cuando estuvo atravesado por la pandemia, donde en cada posta debía haber un licenciado o una licenciada en enfermería, que en su momento se cubrió, pero esto me parece que potencia muchísimo la calidad de vida de todos, ya sean bonaerenses, de la región, a los azuleños y a todo el país. Este convenio deriva de una política concreta que los Municipios deben apoyar, adherir y consecuentemente facilitar la estadía para las residencias a estos potenciales licenciados. “