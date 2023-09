Durante la tarde de ayer martes, en la Sede de La Libertad Avanza Azul, (Colón 474), se dio inicio a una serie de charlas, con el objeto de dar a conocer el Plan de Gobierno, en las distintas áreas del municipio. La apertura de la charla estuvo a cargo, del Candidato Luis Kletnicki, quien paso seguido le cedió la palabra al futuro Secretario de Salud, Dr Antonio Agosta, donde expuso los proyectos, para mejorar la calidad en la salud pública, en los hospitales de Azul, Chillar y Cachari. A su vez potenciar los CAPS, con especialistas. Dentro de estos proyectos, se expuso la necesidad de contar como mínimo con cuatro médicos de guardia, ambulancias, especialistas, en los tres hospitales, para evitar que los vecinos de Chillar, Cachari y 16 de julio, deban trasladarse a al ciudad cabecera para ser atendidos. También se abordó el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas (diabetis, oncológicos, hipertensos, etc), para evitar el agravamiento de su situación y poder darle el mejor tratamiento. Otro de los temas tratados fue la atención de personas con discapacidades. en especial a aquellos pacientes con alguna patología psiquiátrica, ya sea por enfermedades mentales o aquellos que por consumo de algún fármaco, debe ser tratados por especialistas de salud mental. Para esto se deberá contar con una casa de convivencia, preparada para tal fin y con toda la dotación del personal de especialistas (Médicos, enfermeras, etc), para tratar este tipo de patologías. Asimismo hacer un seguimiento de todos aquellos niños, niñas y jóvenes que practican un deporte en forma amateur, tengan una ficha de salud, para detectar algunas patologías que puedan afectar sus salud a futuro. Otro de los temas es, crear un sistema de turnos, creando una página web, para que, quien tiene que sacar un turno, lo haga desde su casa y no estar expuesto a contagios innecesarios, al estar en contacto con esa aglomeración de personas. Al cierre de la charla, se contestaron las preguntas del público presente. también se contestaron preguntas de los seguidores en vivo por Zoom y las redes sociales Facebook e Instagram. Al cierre de la misma el candidato, agradeció a todos los presentes y dar por finalizada la exposición.