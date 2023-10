El candidato a Intendente por el frente Unión por la Patria, Nelson Sombra, convocó a una reunión en el PIDA II junto a la Subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, el Subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar y la candidata a Diputada Provincial, Laura Aloisi, para anunciarle a distintos empresario del sector la confirmación de la puesta en marcha del proyecto que acompañará la Provincia a través del Programa ArriBA Parques para el suministro de energía en media tensión y construcción de una plataforma área en el SIP Azul II que ya tiene fondos de financiamiento y una fecha de finalización para enero del 2025.

En el encuentro estuvieron presentes para recibir la noticia y despejar dudas sobre la misma el Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Azul, Mario Fossati, el Secretario de ACOFAR, José Colotto, el Gerente General de H J NAVAS, Gustavo del Curto, el empresario “Tati” Valicenti, Integrantes del Movimiento Cooperativo, la Presidenta del Concejo Deliberante, María Inés Laurini, la Concejala por el bloque Unión por la Patria y arquitecta, Cecilia Martínez, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y candidato a Concejal por el frente Unión por la Patria, Gastón Blando, entre otros.

El monto total para la cobertura económica de dichos proyectos es de sesenta millones de pesos, suma que será desembolsada en dos etapas, la primera del 70% con una suma de cuarenta y dos millones de pesos, y la segunda del 30% con un monto de dieciocho millones de pesos.

“En términos personales me siento muy feliz como actor y militante político, rol en el que muchas veces se bastardea la actividad que tiene mucho sinsabores, uno siempre trata de gestionar y que las cosas sucedan pero a veces eso se limita o se demora, pero puedo decir que este no es el caso. En la última reunión que tuvimos con Mariela y con Ariel un poco se había detallado las necesidades del parque industrial, la necesidad de ordenarlo ya que necesita infraestructura y por lo tanto mejorar en sus condiciones administrativas para que los recursos tanto de Nación como de Provincia puedan desarrollarse sin ningún tipo de problema. Le agradezco a Ariel, a Mariela y Gastón por bancar mi insistencia y entender las necesidades y las problemáticas que tiene este sector y la ciudad de Azul, que sabemos que uno de los ejes claves es el déficit energético que tiene nuestra comunidad. Tenemos un potencial enorme; hombres y mujeres con mucha capacidad productiva, con mucha creatividad y potencial pero siempre nos hemos visto limitados para desarrollarnos con respecto a la región porque tenemos carencias, sin energía no hay desarrollo y eso nos ha frenado.” Explicó el candidato a Intendente por Unión por la Patria, Sombra.

Paralelamente, agregó que: “Gaston Ghioni, el Subsecretario de Energía visitó el Parque Eólico en donde se firmó un convenio con la CEAL, para poder repotenciar con ese bendito transformador de 40 que tanto necesitábamos a la industria para que la misma empiece a funcionar en Azul, para que este parque industrial se abastezca de lo que necesita y para comenzar a pensar en un nuevo parque industrial un poco más visible y preparado para las necesidades del momento. Para mí, lo público y lo privado debería conformar una simbiosis natural, un estado Municipal que pueda garantizar la demanda y los requerimientos de su grupo empresarial que quiere alimentar no tan solo sus empresas sino la región en sí. Ese es el desafío enorme que tenemos como comunidad para lograr un sello identitario de camino al Bicentenario.”

Para Nelson, como lugar geográfico y estratégico tenemos un potencial enorme: “a mí me parece que Azul debe potenciar su punto estratégico como un foco económico, como un polo logístico. Siempre he hablado de la idea de un puerto seco, los azuleños tenemos que decidir que queremos ser en base a un acuerdo entre lo público y lo privado. Hoy es un paso fundamental poder lograr este avance con el programa que se planteó en la primera reunión, que trata de financiar con unos 60 millones de pesos la tarea llevar a cabo todo el cableado de media tensión y anunciar la firma del acuerdo que se ha hecho con la Cooperativa de conseguir ese transformador de 40 que va a poder abastecer este parque industrial y que por lo tanto nos permitirá poder pensar en uno nuevo.” Culminó el Presidente del Partido Justicialista.

Mariela Bembi, Subsecretaria de Industrias y Pymes, subrayó que “empezamos a plantearnos desde la Provincia como podíamos colaborar y podíamos acompañar el desarrollo de esta localidad, que tiene un déficit estructural a trabajar. Buscamos el crecimiento sostenible de las industrias y de las PYMES bonaerenses. Cuando se planteó que el problema radicaba en la energía y en como eso estaba trabando que se radiquen nuevas empresas y también en la expansión de las existentes, empezamos a trabajar en la posibilidad de financiar la obra de cableado de media tensión con el programa ArriBA Parques. “

Con respecto al Programa en cuestión, los agrupamientos industriales con Decreto Provincial o Disposición Previa recibirán los fondos a través de los municipios donde estén radicados los municipios deberán realizar la solicitud para los ANRs (Aportes no reembolsables), administrar esos recursos, realizar los desembolsos y la rendición de los fondos y hacer el seguimiento y control de las actividades y cronogramas establecidos para la concreción de las obras.

Membi también remarcó que lo que se necesita para la realización de estos proyectos es la voluntad política por parte de los referentes locales, como es en este caso la gestión de Sombra, y un plan de financiamiento, y en ese marco, según Mariela, apareció el proyecto de Azul. Además, detalló que llevan financiados 23 parques industriales y en este año tienen en marcha el financiamiento de 14 más, entre ellos el nuestro.

“Ya podemos firmar el convenio con el municipio para que bajen los fondos, lo que nosotros necesitamos ahora es el empuje de todos ustedes para que dicho convenio se firme, nos lo devuelvan rápidamente y así empezar el circuito. Venimos a cubrir que más empresas se radiquen, que las que ya están radicadas puedan seguir creciendo y así generar más oportunidades de trabajo para los pibes de azul, para que no se vayan y que encuentren oportunidades acá.” Concluyó.

“Es una obra, que si todo marcha en tiempo y forma, la tendríamos culminada en el 2025. No es una obra chiquita, es una obra que lleva tiempo para su efectividad. Estoy muy contento por este anuncio y a disposición para poder trabajar en conjunto”. Dejó en manifiesto el Subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.

El Presidente de la CEAL, Mario Fossati, agregó que esta obra es de las más importantes para la Cooperativa Eléctrica, y ni hablar del hecho de poder repotenciar el transformador y llevarlo a 40: “Es imposible pensar una ciudad sin energía, esta obra para nosotros es sumamente importante y agradecemos también la gestión de Gastón Blando y a las cooperativas hermanas que nos acompañaron”.