En el marco de la conmemoración por el Día del Empleado Municipal se desarrolló en el Complejo Cultural San Martín, el acto de reconocimiento a agentes municipales por sus 25 años de servicio.

En la ocasión se realizó la tradicional entrega de medallas y a continuación se dirigió a los presentes el intendente municipal Hernán Bertellys quien expresó que “los empleados municipales son el pilar fundamental para la gestión y durante estos ocho años realmente me he sentido muy acompañado, por eso les quiero agradecer, porque han estado a la par, sosteniéndonos muchas veces y solucionando distintas cuestiones”. Y agregó que “desde nuestro lugar hemos tratado de cuidarlos, que estén actualizados con los haberes, que cobren en tiempo y forma y por supuesto que vayan ganando derechos”.

En tanto recalcó que “deseamos que todo continúe desde la misma manera y ya hemos hablado con el nuevo intendente electo Nelson Sombra quien nos manifestó que seguirá luchando por los derechos de los trabajadores así que auguro que van a tener una muy buena etapa y eso me deja muy tranquilo”.

Los empleados que recibieron las medallas fueron Mabel Nélida Giammátolo, Julieta Cousseau, Adriana del Carmen Rodríguez, Darío Alejandro Tedesco, Nancy Lilian Frette, María Cristina Santillán, Dora Graciela Luján, Néstor Fabián Sabatino, Silvina Mabel Diéguez Gutiérrez, Ana María Baygorria, Gabriel Horacio Eufemio, Martín Alejandro Tapia, Oscar Aníbal Toledo, Miriam Mirabella y Ester González.

Asueto administrativo

Cabe destacar que el asueto administrativo correspondiente al 8 de noviembre será el lunes 13. Por ello, el mencionado día las oficinas municipales permanecerán cerradas.

En tanto, la comuna dispondrá las medidas pertinentes tendientes a la normal prestación de los servicios esenciales durante esa jornada.