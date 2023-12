El Área de Géneros de la Facultad de Derecho y el Espacio de Géneros y Diversidad de la Facultad de Agronomía inauguraron el banco rojo en el Campus de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, para la sede de Azul.El banco rojo es un símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios. Surgió como un proyecto cultural de concientización, información y sensibilización que promueve la reflexión. El objetivo es no olvidar a las mujeres y disidencias que sufrieron violencias de género y visibilizar los femicidios con acciones culturales en lugares públicos. La elección del rojo no es casual. Fue el color que se usó por primera vez para demostrar públicamente la violencia contra las mujeres.La iniciativa surgió de una legisladora italiana el 25 de noviembre de 2016 y migró a la Argentina por iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini. Desde 2017 ya ha sido implementada en varias ciudades y el país hoy cuenta con más de 400 bancos rojos instalados en espacios públicos y privados.La propuesta surge del trabajo conjunto que venimos realizando el Espacio de Género y Diversidad de Agronomía y el Área de Géneros de la Facultad de Derecho. Si bien ya existen en la ciudad de Azul algunas experiencias, quisimos sumarnos a la iniciativa para emplazar un banco rojo en el Campus de la Universidad Nacional del Centro que compartimos. Esta decisión cuenta con el apoyo de las gestiones de la Facultad de Derecho y Agronomía así como de les trabajadores de mantenimiento general de Campus, y el Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo J. Usunoff”.La elección de la fecha no es casual, mañana, 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En nuestro país la lucha continúa, teniendo en cuenta que en lo que va del año ya se perpetraron más de 231 femicidios y transfemicidios, es decir que seguimos teniendo una mujer menos cada 28 horas en nuestro país.La leyenda que acompaña este banco es “Por más espacios libres de violencias” y la elegimos porque consideramos que invita a repensar y revisar prácticas cotidianas, las formas en que enseñamos y aprendemos, las dinámicas institucionales, los vínculos intra e interclaustros, en síntesis los modos de relacionarnos al interior del ámbito universitario, con el fin de construir espacios laborales respetuosos, con buenos tratos y cuidados.Para cerrar este acto, invitamos a recorrer una línea de tiempo que construimos en el marco de los 40 años de democracia que durante todo el año también nos convocaron a la reflexión en nuestro país. Las imágenes invitan a revisar las principales conquistas en materia de derechos del movimiento de mujeres y disidencias en Argentina.