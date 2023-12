Así lo expresaron los referentes de la Mesa de Coordinación Turística para la Regulación de las Áreas Serranas del partido de Azul en el marco de una conferencia de prensa en donde realizaron un balance del trabajo que llevaron adelante en todo este año.

De la misma participaron la Presidenta del Cuerpo, María Inés Laurini; las Concejalas Verónica Crisafulli, Pilar Álvarez y Gisella Hiriart; Inés Sergio, del área de turismo del Departamento Ejecutivo; Pedro Stancanelli y Viviana Coluccio, Colegio de Profesionales de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Pablo Zanetti, AECA; Marcos Castiglione; Héctor Pitluk y Karina Corda.

En principio, la Presidenta del Cuerpo, María Inés Laurini indicó que “La Mesa de Turismo en el Concejo Deliberante tuvo una intensa actividad durante el año. Fue una mesa que se convocó a partir de una Resolución que presentó la Concejala Verónica Crisafulli”.

En este sentido, la edil Crisafulli brindó detalles de los trabajos realizados durante el año “La verdad que hemos tenido un trabajo ameno y participativo. Han sido reuniones donde se han establecido cordialidad y aprendizaje y hemos trabajado diferentes bloques de los diferentes espacios políticos y muchas Instituciones a las que agradecemos estar participando. Todo el trabajo que se realizó durante el año, nos llevó a pensar la Mesa más allá del corredor de la ruta 80, Boca de la Sierra, y presentar una Ordenanza sobre la conformación de la Mesa de Turismo del partido de Azul”.

Además, Crisafulli hizo referencia a la creación del Observatorio Turístico “Una de las cuestiones interesantes que se presentaron ha sido la creación del Observatorio Turístico y Cultural del partido de Azul con el motivo de recabar información. Poder construir estadística para a partir de ahí poder tomar decisiones importantes que impacten en el desarrollo turístico, económico y social del partido de Azul. Es un instrumento a ser utilizado con esos fines. Y también, desde una consulta participativa, se resolvió que el 27 de septiembre, en relación al Día Internacional del Turismo, se decidió establecer el Día del Turismo en el partido de Azul. Después el Ejecutivo podrá decidir cómo desarrolla ese día. Si en un día, en una semana, qué formato le da. Pero, lo interesante se decidió mediante una consulta popular participativa”.

En tanto, Viviana Coluccio al hacer alusión al Observatorio Turístico indicó “Todavía estamos en construcción. Se hizo un bosquejo de lo que se va a presentar. No tenemos datos concretos sobre hotelería, fiestas. Nos va a permitir saber qué pasos podemos tomar. Dentro del observatorio esta todo lo que tiene que ver con el turismo directamente e indirectamente. Es un observatorio Turístico Cultural que nos permite tener un panorama amplio no sólo de nuestro partido sino de los alrededores. El Municipio va a tener la facultad de hacer el relevamiento”.

Por su parte, Inés Sergio, referente del área de Turismo Municipal explicó que participaron de una capacitación sobre Reservas Naturales “Esta capacitación se hizo a través de la administración de Parques Nacionales con una duración de 5 semanas y buen material que nos brindaron y tenemos una importante cantidad de ejes para trabajar. Lo importante acá es que desde la Mesa Turismo pudimos hacerla. Esto nos abre varias puertas y nos permite hacer un trabajo más exhaustivo”.

Para finalizar, la Presidenta del Cuerpo, María Inés Laurini señaló que “A esta mesa le ha faltado una articulación con el Departamento Ejecutivo y el diagnóstico es que el turismo no ha estado en agenda. Sin dudas, vamos a poder tener a partir de la próxima gestión una articulación mucho más fluida. Somos conscientes del potencial turístico, de la capacidad de los profesionales de turismo con los que contamos en Azul, de las iniciativas para prestar el servicio. Sin embargo, hay una gran desarticulación, en eso hay que trabajar. Una de las principales acciones de la mesa fue trabajar con el profesional que se ocupó de la Ordenanza de Ordenamiento Territorial. La mesa de turismo pudo hacer un montón de modificaciones que favorecen muchísimo el desarrollo del potencial turismo que tiene la zona”.