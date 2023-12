El Intendente electo, Nelson Sombra, convocó a una conferencia de prensa en el Salón Cultural para dar a conocer los nombres que integrarán su nuevo gabinete.



Nicolás Tuminaro estará en la Secretaria de Desarrollo local, Empleo y Arraigo, el abogado Juan José Zurro en Desarrollo Social, la comunicadora Laura Barbalarga en el área de Educación y Cultura, la arquitecta Cecilia Martínez en Obras Públicas y el Dr. Hernán Combessies en Salud. Paralelamente Ignacio Pallia encabezará la Secretaria de Gobierno y el contador Agustín Carús seguirá en Hacienda. Además estará Roberto Dávila en la Subsecretaria de Legal y Técnica, Pablo Vera como Subsecretario de Comunicaciones, Martín Tapia como Subsecretario de Obras y Servicios Públicos y Santiago Uriarte como Subsecretario de Ingresos Públicos.

“Hay un achique significativo en cuanto a estructuras políticas y funcionarios, vienen tiempos diferentes, este es un cambio de época y concebimos a la política no mediante las personas sino a través los proyectos. Vamos a incorporar y ya hemos incorporado trabajadores y trabajadoras del Municipio que también van a ser parte de la gestión.” Declaró Sombra.

A su vez, agregó que: “Cuando uno personaliza, despolitiza. Nunca me apegué a las etiquetas; si alguien es de un partido o del otro, solamente quiero saber que valores tiene, si es decente o indecente y si tiene la misma idea para su comunidad, yo me baso en otros postulados de la política. Creo que las etiquetas que se nos han puesto en términos sociales, políticos y económicos son las que no han dejado que Azul se desarrolle. Hay que entender como comunidad que nos podemos complementar para seguir creciendo. “

Por otro lado, el encargado de la Secretaria de Gobierno, Ignacio Pallia, resaltó: “Queremos un eje transversal de trabajo con toda la comunidad y sus distintas representaciones. Es súper necesario para nosotros que las distintas miradas nos vayan marcando el ritmo de la gestión y nos vayan presentando sus necesidades. Siempre vamos a tener el canal de diálogo abierto en pos de objetivos.”