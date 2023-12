Se llevó a cabo, en el recinto del Concejo Deliberante, un acto de Reconocimiento y Homenaje a todos los Presidentes del Concejo Deliberante y Consejo Escolar en el marco de los 40 años de democracia.

El acto estuvo enmarcado en las Resoluciones 4.880 y 4.886, aprobadas por unanimidad del Cuerpo, en donde se expresaba la necesidad de Reconocer y Homenajear a todos los ex Presidentes.

En principio, María Inés Laurini (en su rol de Presidenta al momento) expresó: “Este es un día muy especial para este Concejo Deliberante. Para la jornada de hoy decidimos que era oportuno homenajear a los ciudadanos que ejercieron en algún momento de estos 40 años la responsabilidad de presidir el Concejo Deliberante y por consecuencia a todos los ciudadanos que fueron concejales. Se suma después también la iniciativa de reconocer y a homenajear a los Presidentes de los Consejos Escolares. En una jornada como esta no podemos dejar de mencionar la importancia que tuvo aquel 10 de diciembre de 1983 la figura del ex Presidente Raúl Alfonsín y que podemos decir con orgullo los argentinos tuvimos la tranquilidad de haberlo homenajeado en vida a través de la Presidencia fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro objetivo siempre es profundizar y consolidar esta democracia y lo hemos hecho siempre desde este Concejo Deliberante”.

Posteriormente, se dio lectura a las Resoluciones que citaban a dicho acto para luego hacer entrega de la distinción a cada uno de los Presidentes y Presidentas.

Los distinguidos fueron:

Concejo Deliberante:

César MARTÍNEZ 1983-1985 / 1985-1987 / 1987-1989

Aníbal BOCCHIO 1989-1991

Héctor RODRÍGUEZ 1991-1993

Rodolfo ÁLVAREZ PRAT 1993-1995

Rodolfo 1995-1997

Jorge CARTOLANO 1997-1999 /1999-2001

Eduardo SILVETTI 2001-2003

Lindor BURGOS 2003-2005

Luis CONTI 2005-2007

Leandro PRAT 2007-2009

Carlos VIGNAU 2009-2011

Alejandro LOZANO 2011-2013

José María CORDEVIOLA 2013-2015

Pedro SOTTILE 2015-2017 /2017-2019

Juan SÁENZ 2019-2021.

María Inés LAURINI 2021-2023

Consejo Escolar

Néstor Manuel Ronchetti 1983 – 1989

María del Carmen Sandroni. 1989 – 1991

Dora Málaga 1991 – 1993

María 1993 – 1995

Lucía Susana Perbosh 1995 – 1997

Jorge Carlos Ridao 1997 – 1999

Griselda Díaz 1999 – 2001

Federico Saldaño 2001 – 2003

Oscar Alabart 2003 – 2011

Liliana Basile 2011 – 2012

Patricia Quatrocchio 2012 – 2013

Claudia Bustos 2013

Gabriel Terra 2013 – 2015

Martín Laborda 2015 – 2018

Gervasio Romeo 2018 – 2019

Noelia Gallours 2019 – 2020

Andrea Alfonso 2020 – 2021

Pablo Andrés Cúpparo 2022 – 2023

Juan Louge es el nuevo Presidente del Concejo Deliberante

Se desarrolló, en el recinto del Concejo Deliberante, la Sesión Preparatoria dispuesta por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el Artículo 18° de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En la oportunidad, se designaron las nuevas autoridades del Concejo Deliberante, prestaron juramento los nuevos Concejales y Consejeros Escolares y se conformaron los bloques políticos que integrarán el Poder Legislativo por los próximos dos años.

Por mayoría, el Concejal Juan Louge fue designado Presidente del Concejo Deliberante por el período 2023-2025.

También por mayoría y por un mismo período se designó Vicepresidenta Primera, Concejala Pilar Álvarez; Vicepresidenta Segunda, Andrea Barceló y Secretario, Guillermo Ravizzoli.

Integración de bloques:

BLOQUE NUEVO AZUL

VIEYRA, Alejandro Andrés – Presidente

BLOQUE UNIÓN POR LA PATRIA AZUL

CABRERA CISNEROS, Xavier Andrés – Presidente

LAURINI, María Inés

ARBIZA, Gisela

BLANDO, Eduardo David Gastón

ALOISI, María Laura

BLOQUE PERONISMO PARA EL DESARROLLO

CARTOLANO, José Nicolás – Presidente

BLOQUE PODEMOS AZUL

COLOMÉ, Natalia Vanina – Presidenta

LOUGE, Juan María

HIRIART, Valeria Gisella

BURGOS, Consuelo

BLOQUE CAMBIEMOS AZUL

BAUCHÉ, Agustina Lilian – Presidenta

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL

PUYOU, Agustín – Presidente

BLOQUE UCR EVOLUCIÓN

FERRARELO, Jorge – Presidente

BLOQUE UCR AZUL

ÁLVAREZ, Pilar – Presidenta

BLOQUE LA LIBERTAD AVANZA

DISALVO, Pablo Jesús – Presidente

BARCELÓ, María Andrea

LUCERO, Gerardo Saúl