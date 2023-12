Luego del fuerte temporal que se registró en nuestra localidad, el intendente municipal Nelson Sombra, junto a parte de su equipo de gobierno, brindó una conferencia de prensa donde detalló las acciones realizadas por la comuna para dar solución a las problemáticas suscitadas.

Participaron de la rueda de prensa el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, la secretaria de Obras y Servicios Públicos Cecilia Martínez, el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan José Zurro y el subsecretario de Seguridad Ciudadana Christian Portaluppi.

En principio, el jefe comunal señaló que “fue mucho el caudal de agua caída; además, mañana sabado y el domingo está previsto algo similar por lo cual unificamos estas áreas en un comité de emergencia para ir atendiendo la demanda de la comunidad. Estuvimos atentos a través del 103 y lo vamos resolviendo de manera solidaria; también las comisiones vecinales se han puesto a disposición y están trabajando en conjunto con el municipio”.

En cuanto a la situación estructural de la comuna para dar respuesta a situaciones de estas características, Sombra explicó que “es un municipio que hoy no tiene la maquinaria necesaria para resolver inmediatamente; es bastante artesanal el trabajo que pudimos hacer por falta de herramientas. Esto queda en el pendiente no solo por este incidente sino en lo cotidiano para poder prevenir”.

En este punto acotó que “la ciudad creció en estos últimos años, pero el sistema pluvial es el mismo, entonces el escurrimiento de las aguas es muy lento”. Por tal motivo solicitó a las vecinas y los vecinos el compromiso de no arrojar residuos en las bocas de tormenta. “Debemos comprender que la ciudad es de todos y de todas y que la tenemos que cuidar. Hoy estamos trabajando en el destapar alcantarillas para que esta noche, mañana y pasado, no tengamos las complicaciones que tuvimos”-agregó.

Compromiso y labor diaria

Durante la conferencia, el mandatario municipal también aclaró que el personal de la comuna destinado a los trabajos de calle es escaso, en relación a la cantidad total de empleados, lo que dificulta aún más este tipo de tareas.

Al margen, detalló que “hoy tuvimos una reunión de gabinete donde hay una orden muy clara que a este municipio se viene a trabajar; es un mensaje para la comunidad y todos los trabajadores y trabajadoras. Vamos a tener un control muy exhaustivo con los horarios, con la forma de trabajar y la predisposición porque vienen tiempos complejos y porque toda la comunidad paga el sueldo de todos nosotros”.

En este contexto, el Intendente se refirió al necesario aporte de la comunidad para garantizar la plena prestación de servicios por parte de la comuna. “Este municipio ha tenido falencias desde hace mucho tiempo y a partir del 20 de diciembre van a empezar a llegar las nuevas partidas y la sociedad debe comprender que el municipio puede prestar servicios a través de las tasas que cada uno tiene la responsabilidad de abonar”-enfatizó.

Por ello, recalcó que “hicimos un sistema inédito, progresivo; es decir que todos vamos a hacer el esfuerzo, pero cada uno en la medida que pueda hacerlo; pero es vital el compromiso de colaborar ya que necesitamos recomponerlas para poder prestar los servicios como corresponde. Les pido que colaboremos con esta tasa esencial que es la que nos va a garantizar los servicios porque van a encontrar una respuesta real y concreta”.

Por último, Sombra agradeció especialmente el acompañamiento del Gobierno de la Provincia ante esta situación que está atravesando el distrito luego del temporal. Finalmente, anunció que mañana al conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad, se realizará solamente el acto protocolar previsto en el Veredón suspendiéndose el resto de las actividades.

Atención a la demanda de los vecinos

Consultada sobre las acciones que está desarrollando el área de Obras Públicas, Martínez señaló que “tenemos distintos equipos que van dando respuesta a la demanda; están las cuadrillas realizando limpieza en distintos lugares y por otra parte estamos trabajando con el ingeniero a cargo Vialidad Urbana para planificar a mediano y largo plazo los temas pendientes”.

En relación a la alerta vigente para las próximas horas, Portaluppi explicó que “es muy difícil determinar exactamente cómo va a ser porque es un factor meteorológico; sabemos el cambio climático que estamos teniendo y lo estamos sufriendo en realidad. El aviso de alerta es muy similar al de ayer y es muy probable que mañana sea así, pero hay que mantener la calma y seguir las recomendaciones que se van dando, como por ejemplo no tirar la basura; por ahora es una alerta amarilla”.

En otro orden destacó el trabajo conjunto con el Instituto de Hidrología de Llanuras para mantener actualizada la información y también reconoció el compromiso de la comunidad, “que acató las advertencias que se fueron dando a través del canal oficial, no sacó la basura, no circuló innecesariamente, no había chicos en la calle y esas cuestiones que facilitan y también nos ayudan”.

El funcionario municipal recordó a la población que ante cualquier inconveniente deben comunicarse con Defensa Civil al 103 y mantenerse informado a través de la comunicación emitida por la Municipalidad.

En cuanto a la asistencia brindada por el área de Desarrollo con la Comunidad, Zurro indicó que “hubo voladuras de techo y obviamente damnificados que tuvieron problemas con la entrada de agua”.

“Estamos trabajando con todo el personal y quiero llevarle calma y tranquilidad a la población de que vamos a ir a cada uno de los lugares afectados. Obviamente con los recursos que tenemos para atender en el momento, abordarlos integralmente y después, en el transcurso de los días ir saneando o dando las respuestas que estén a nuestro alcance”-indicó.