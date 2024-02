El sábado pasado se realizó el acto de reapertura del Centro de Interpretación de la Obra del Arquitecto Salamone, con la inauguración de la muestra del artista azuleño Omar “Chirola” Gasparini.

El encuentro fue presidido por el intendente municipal Nelson Sombra quien estuvo acompañado por funcionarios de las áreas de Producción, Turismo, Educación y Cultura; se encontraban presentes artistas locales, vecinos y vecinas.

Al dirigirse a los presentes el jefe comunal le agradeció a Karina Ruiz, coordinadora del espacio, “por su energía y esas ganas que nos traslada al hacerse cargo de este lugar, a mis compañeros y compañeros que están asumiendo este desafío de hacernos cargos en términos políticos, pero fundamentalmente humanos, de nuestra ciudad que nos vio nacer”.

“Seguramente no hay mucha inversión por ahora, pero sí hay mucho amor, hay muchas ganas que las cosas cambien, que empecemos a brillar como ciudad, que no se apague esa llama de la alegría, esa llama carnavalesca que todo lo enciende”-añadió.

Y agregó que “hoy veo estas comparsas que se juntan, que hacen un esfuerzo enorme, que necesitan disciplina, paciencia, solidaridad, empatía para poder trasmitir la alegría hacia nuestros vecinos y vecinas. No perdamos esa alegría, más allá de que el viento esté en contra, empecemos a mirar en grande. Somos una ciudad que a veces nos criticamos mucho a nosotros mismos que no está bueno, pero es una ciudad que tiene mucho para dar y que quiere dar un montón”.

En este punto, acotó que “para eso se van a encontrar funcionarios y funcionarios que están dispuestos y dispuestas a abrir los brazos y por supuesto, con quien les habla, para tratar de orquestar para que las cosas sucedan”.

Por su parte, la secretaria de Educación y Cultura Laura Barbalarga relató que “cuando llegamos al Centro estaba completamente abandonado y acá no hay una gran inversión pero sí está la sumatoria de un montón de voluntades, de gente que se puso a trabajar con una entrega increíble. Lo que ven acá es una comunidad rescatando aquello que estaba abandonado pero no solamente un centro turístico y cultural tan valioso como esto sino también muchas personas valiosas que están en la comuna que hay, con humildad y sin ningún tipo de egoísmo, dejarlas hacer”.

En tanto, indicó que “esto nos posiciona a nivel provincial con un lugar de privilegio porque tenemos un gran capital con las obras de Salamone”.

Asimismo la coordinadora del Centro de Interpretación Karina Ruiz remarcó que “este espacio tendrá una gestión tremendamente colaborativa, con un enfoque profundamente comunitario, con una perspectiva de derechos, con tópicos de género y de accesibilidad para que todos, todas y todes puedan disfrutar y realmente tener acceso a los bienes culturales tanto tangibles como intangibles que nos defina y nos dan identidad. Quienes se quieran acercar serán súper bienvenidos porque hay que recuperar este hermoso espacio”.

Por otra parte Gasparini detalló que “cuando llegamos este sitio estaba bastante arrumbado porque durante cuatro años el estado municipal se había retirado de este lugar, entonces esto se cayó pero gracias a los compañeros aquí presentes y con toda la comunidad de Azul se le ha dado este impulso”.

Cabe mencionar que durante el transcurso del acto se realizó el descubrimiento de un mural realizado por el artista Chirola Gasparini referido a la portada del Cementerio Municipal. Además se recibió un cuadro en donación del artista Agustín Del Bueno, obra fundacional de la reserva patrimonial del centro.

Por último actuó la comparsa Los Destacados y los músicos Eli Alvarado y Luis Giménez interpretaron una zamba.