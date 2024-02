E n rueda de prensa, el intendente municipal Nelson Sombra brindó detalles del primer mes de recaudación de la Tasa Urbana donde fue incorporada la Tasa por Servicios Esenciales y el destino que tendrán los fondos recaudados. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia y el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Uriarte.

En principio, Sombra agradeció a los vecinos y vecinas que colaboraron con esta tasa y explicó que del total de inmuebles urbanos, el 60% han contribuido con la tasa, subiendo así 2 puntos del histórico y de los inmuebles rurales, el 40% realizó el pago. Esto implicó una recaudación de 100 millones de pesos en el primer mes, en concepto de la Tasa por Servicios Esenciales.

En este punto, el mandatario anunció que el dinero, en esta ocasión, será destinado al sistema de salud debido al atraso de inversiones en esta área. En tal sentido, informó que se adquirió el tubo para el tomógrafo que posee el municipio cuyo valor fue de 52 millones de pesos. En tanto con los 48 millones restantes se avanzará con la ampliación del CAPS N° 3 que presenta serias falencias edilicias y se hará la instalación de la red de gas en el CAPS N° 13.

Por otra parte, indicó que “ya está aprobada la Ordenanza y el recurso que sale de la tasa esencial para el transporte público que nos insumirá 4 millones. Estamos listos para que avance pero ahora se sumó la complicación de que el Gobierno Nacional, el presidente Milei, no hizo los aportes necesarios para el subsidio al transporte, entonces estamos demorados para que vaya a las localidades como lo pretendemos”.

“El mensaje es que tenemos que construir el vínculo de confianza, esto no se puede sectorizar en un ámbito que no corresponde a lo que estamos proponiendo. Es la prueba que también necesita la comunidad, hechos concretos de dónde se destinan esos recursos para generar esa voluntad de pago”-remarcó.

Por su parte, Uriarte expresó que “creo que este será el piso, a medida que la gente se familiarice y entienda hacia donde van destinados esos recursos cada vez más gente se va a adherir al pago de esta tasa. Estamos dos puntos arriba de lo que es la histórica y estar en un 60% es una aceptación muy grande de la gente”.