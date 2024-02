Visitó nuestra ciudad el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis quien en principio, mantuvo una reunión de trabajo con el intendente municipal Nelson Sombra –quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia y la secretaria de Obras y Servicios Públicos Cecilia Martínez- la senadora provincial Lorena Mandagarán y la diputada bonaerense Laura Aloisi.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el jefe comunal explicó que “diseñamos un plan de acción concreto que nos ordena mucho al momento de encaminar los proyectos de infraestructura de nuestro municipio. Son muchas las deficiencias que tiene nuestro distrito y si bien la Provincia siempre ha estado predispuesta para la ejecución de obras, hubo cierta desidia política y administrativa que imposibilitó avanzar con aquellas que estaban presupuestadas y que no se hizo el seguimiento”.

“Lo que plantemos es retomar esas acciones que quedaron inconclusas y de a poco poder avanzar en un plan de acción concreto para beneficio de nuestra comunidad”-enfatizó.

En tal sentido, Sombra remarcó que “los accesos a la ciudad dejan mucho que desear, la parte de la Mujica que no permite que los camiones de gran porte puedan cruzar de Ruta 3 a 51; el acceso de la Avenida Urioste que no tiene luz ni asfalto y distintas obras que se pueden ir haciendo en barrios de nuestra localidad. Se le dio prioridad al tema de los accesos porque nos permitirá disminuir la circulación de camiones”.

La obra desde Provincia

Por su parte, el funcionario bonaerense expresó que “hay mucha preocupación de los intendentes y los gobernadores sobre el parate de la obra pública a nivel nacional y en ese marco, el esfuerzo del Gobierno Provincial estará puesto en poner en marcha la mayor cantidad de obra pública. En el caso de Azul, sostener una agenda con el Intendente de acuerdo a la planificación con la que viene trabajando con nuestro equipo”.

En este punto, Katopodis acotó que los accesos a la ciudad como así también las necesidades de pavimentación en distintos barrios probablemente sea la primera etapa, “pero a la par hay proyectos muy estratégicos para Azul como un puente que es fundamental para la movilidad de toda la ciudad, también repensar la cuestión de saneamiento con la refuncionalización y puesta en valor de la planta de tratamiento de líquidos cloacales”-agregó.

Más adelante, el Ministro resaltó que “debemos pensar seriamente en cómo encarar una etapa superadora que permita proyectar del desarrollo de la ciudad para los próximos 20 años. Cuando uno ve que buena parte de los municipios vecinos fueron avanzando con obras, claramente Azul quedó parada en el tiempo”.

Asimismo, recalcó que “la tarea de Nelson es ordenar, fijar prioridades, en un contexto muy restrictivo, pero volver a poner en marcha una agenda que permita a los vecinos de Azul empezar a sentir que buena parte de esas obras de infraestructura también se van a desarrollar en su ciudad”.

Respecto al Gobierno Nacional manifestó que “le estamos pidiendo que no pare las obras, que las termine; es el derecho de los habitantes de toda la Provincia que esas obras no se frenen. Seguramente este año será muy complejo, tenemos que cuidar el trabajo, garantizar que los puestos de trabajo en la construcción no se pierdan y fundamentalmente entender que la obra pública es el motor que empuja la economía”.