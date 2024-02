En el Salón Cultural, el intendente Nelson Sombra firmó con el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR) y de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) Ariel Guarco, el convenio de adhesión del distrito de Azul a la Red de Municipios Cooperativos.

Actualmente, la misma se encuentra conformada por 71 comunas y tiene como objetivo trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo local con equidad y democracia, en beneficio de la comunidad y fortaleciendo el vínculo entre cooperativas y municipios.

En la oportunidad, se encontraban presentes funcionarios municipales, integrantes de la mencionada Red, miembros de organizaciones cooperativas de diferentes partidos, y representantes de entidades ubicadas en el partido de Azul, las cuales rubricaron dicho convenio.

En la ocasión, suscribieron el documento la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (FECOOTRA), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires Ltda. (FEDECOBA), Banco CREDICOOP, Cooperativa Obrera, Cooperativa Farmacéutica de Crédito, Viviendo y Consumo Ltda. (ACOFAR), Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas de Azul, Cooperativa de Trabajo Coopecer Ltda., Cooperativa de Trabajo Crams Ltda., Cooperativa de Trabajo Surlatina Ltda., Cooperativa de Trabajo El Quijote de Azul Ltda., Cooperativa de Trabajo Dynamo Audiovisuales Ltda., Cooperativa de Trabajo Nupa Ltda., Radio Azul Cooperativa de Trabajo Ltda., Cooperativa de Trabajo Cooparsi Ltda., Cooperativa de Trabajo Recíclate Azul Ltda., Cooperativa de Trabajo Agrícola del Callvú Leovú Ltda. y la Cooperativa Azul Construye.

Al respecto, el coordinador nacional de la Red de Municipios Cooperativos, José Orbaiceta explicó los compromisos a los que se suscribe a través del convenio. Los mismos son el desarrollo local cooperativo, la educación cooperativa, el compre cooperativo y local, el sostenimiento de la Red y el cooperativismo por el Ambiente y la Salud.

Cooperativismo y redes

En este marco, al dirigirse a los presentes el jefe comunal destacó que “la cooperativa es el diálogo, el encuentro y potenciar siempre al otro porque en definitiva ese el beneficio. Tenemos que entender la cooperación como una herramienta esencial y trascendental. Antes la veíamos como una herramienta alternativa; esa etapa tiene que estar superada. El mundo reclama de la comunión, de la cooperación, la cual me parece la mejor red humana”.

En tanto, expresó que “nos sentimos honrados con la firma de este convenio. Pretendemos aprender muchísimo de las experiencias que ya están desarrolladas. Nosotros también tenemos nuestro propio potencial y lo ponemos a disposición no solo de las cooperativas sino de los distritos, de los intendentes e intendentas que se han sumado a este acuerdo”.

“A veces se dice que tenemos muchas cooperativas pero poco cooperativismo y tenemos que pasar de ese esquema alternativo para construir lazos de solidaridad y humanidad, porque en definitiva, como hemos visto a lo largo de la historia, nadie se salva solo”-concluyó el intendente Sombra.

Por su parte, Guarco resaltó que “hoy con una mirada nacional, de construcción colectiva pensamos en que el desarrollo nos une a todos y nos potencia a todos o no es desarrollo. Hoy como humanidad nos enfrentamos a diversos desafíos mundiales, como el trabajo decente, la construcción de equidad, la paz, y más, que tienen respuestas locales y ahí es donde nos hacemos fuertes, en el territorio”.

Además, informó que “defendemos un modelo cuando lo conocemos, lo estudiamos y se lo hacemos conocer a otros. Por eso, aquí en Azul nace la escuela de estudios cooperativos que será en algunos años el lugar de referencia mundial de la enseñanza cooperativista. Hoy inauguráremos en la sede de nuestro hotel el Centro Integral de capacitación cooperativo”.

En línea con Sombra, la directora de Economía Social y Cooperativismo de la comuna Silvia Casares reafirmó que “en este momento tan importante que está viviendo Argentina con una profunda crisis económica, nos parece súper importante tomarnos de la mano de los valores cooperativistas para la reconstrucción de nuestro tejido social y productivo. Es por ello, que nuestra propuesta desde la secretaría es lograr un foro productivo cooperativo local, convirtiendo a Azul en la sede de un gran congreso de cooperativas y que podamos sacar a nuestra localidad adelante”.

Asimismo, Darío Mónaco, en representación de las cooperativas locales manifestó que “es un enorme placer poder cristalizar desde una acción propositiva, los esfuerzos de las empresas sociales que mueven la economía de nuestra ciudad y del país. Esto ratifica el esfuerzo colectivo de las organizaciones que desde hace varios años venimos agrupándonos. Esta red es una excelente herramienta de transformación social y económica sobre todo porque venimos a hacer del compromiso una acción, generar trabajo y construir una economía solidaria”.