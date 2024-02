Azul, 18 de febrero de 2024

Ref.: Solicitud Fumigación de mosquitos

Sr. Intendente Municipal de Azul

Nelson Sombra

S.____________/___________D.

De nuestra mayor consideración:

En nuestro carácter de vecinos de la ciudad de Azul nos dirigimos a usted, con el fin de expresarle nuestra preocupación y reclamo por la situación sanitaria que estamos atravesando debido a la invasión de mosquitos que padece nuestra ciudad, que además de ser una molestia constante, representan un potencial peligro para la salud pública ante la posible presencia de mosquitos transmisores del dengue.

Como usted sabrá, el dengue es una enfermedad viral que se transmite por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes, que se crían en recipientes que acumulan agua, como baldes, botellas, neumáticos, macetas, etc. Los síntomas del dengue pueden incluir fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, sangrado por la nariz o las encías, y en algunos casos, puede evolucionar a formas graves que pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Según la información que se ha podido recabar, en nuestra ciudad se ha confirmado un caso de dengue el pasado 5 de enero de 2024, de una persona que llegó contagiada de una provincia del norte del país. A raíz de este hecho, el secretario de Salud de la Comuna, Dr. Hernán Combessies, informó que se realizó un bloqueo epidemiológico con la fumigación en el área donde vive esa persona, para evitar que algún mosquito transmita la enfermedad. Sin embargo, desde entonces, no hemos tenido noticias de nuevas fumigaciones en el resto de la ciudad, salvo en algunos sectores que fueron fumigados el 9 de enero de 2024, según el parte de prensa oficial.

Consideramos que esta medida es insuficiente e ineficaz para prevenir y controlar la propagación del dengue en nuestra ciudad, ya que los mosquitos pueden desplazarse por varios kilómetros y afectar a otras zonas que no han sido fumigadas. Además, la fumigación es solo una acción complementaria que debe ir acompañada de otras medidas preventivas, como la eliminación de los criaderos de mosquitos, la educación y concientización de la población, el uso de repelentes y ropa adecuada, y la consulta médica ante la aparición de síntomas.

Por todo lo expuesto, solicitamos al Sr. Intendente Municipal que, con carácter de urgente, evalúe la posibilidad de fumigar la totalidad de la ciudad de Azul, con el fin de mitigar la presencia de mosquitos, e implemente un plan integral de prevención y control del dengue, que incluya las acciones mencionadas anteriormente, así como la provisión de insumos, recursos humanos y logísticos necesarios para garantizar la efectividad de las mismas.

Esperamos que atienda el reclamo y que tome las medidas correspondientes para proteger la salud y el bienestar de los azuleños.

Sin otro particular, lo saludamos atentamente:

