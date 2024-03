En instalaciones del Colegio Industrial de la localidad de 25 de Mayo, se desarrolló la 1ra fecha del Prix de Ajedrez del Centro, con la participación de alumnos de la Escuela Municipal de Azul.



En la oportunidad, hubo 171 jugadores en representación de Azul, Coronel Pringles, Pehuajó, Olavarría, 9 de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, Pergamino, Saladillo, Junín, O’Brien, Las Flores, General La Madrid, Bragado, Chivilcoy, Carlos Casares y Caseros.

Durante el encuentro se entregaron reconocimientos con motivo de distinguir el desempeño de los grupos durante el año 2023. En la ocasión, la delegación azuleña recibió el 5° puesto.

Al respecto, los resultados de la jornada fueron los siguientes:

Sub 8 (12 jugadores): 1° Casquero Tomas de Pergamino.

Sub 10(31 jugadores): 1° Fausto Copis de 25 de Mayo, 11° Bautista Verón de Azul, 13° Dante Long de Azul.

Sub 12 (33 jugadores): 1° Baltazar Gil de Pehuajó.

Sub 15 (32 jugadores): 1° Benjamín González de Bolívar.

Sub18 -jugaron junto a libres y Senior- (62 jugadores): 1° Leandro Casellas de Saladillo, 32° Hernán Ponce de Azul.

Mayores -jugaron junto a Senior- (62 jugadores):1° Ramón Gil de Pehuajó.

Senior: 1° Juan Leiva de Pehuajó; 2° Gustavo Godoy de Azul.

La próxima fecha del Prix del Centro será el 14 de abril en Bolívar.