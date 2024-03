El Equipo Delta – Trabajo Teatral, recién finalizado el programa Vivero Cultural Verano, da comienzo al ciclo anual con un espectáculo que adhiere a la conmemoración del Día de la Memoria. Se trata de la obra de teatro “Una Tarde en el Delta” de María Eugenia Lanfranco y Jorge Huertas. La misma se presentará el sábado 23 de marzo a las 21 hs en La Salita, calle Malere, ex Córdoba, 567, entre Moreno y Av. 25 de Mayo.

Para la concreción de este evento se ha contado con el apoyo de la Municipalidad de Azul a través de la Secretaría de Cultura. Por otro lado, cuenta con la adhesión de la APDH Azul.

Esta presentación tiene características muy especiales porque se trata de un homenaje a los trabajadores “no notables” de la CONADEP (Comisión Nacional de Desaparición de Personas) y en nuestra ciudad muy especialmente para BETO BERDÚN, azuleño (1956-2016). El mismo se desempeñaba en el área de Archivo y Cómputo de la Comisión y fue quien entregó en 1984 el listado de las víctimas en manos del propio Ernesto Sábato.

La obra teatral, apartada de golpes bajos, aborda el pasado común de tres amigas que trabajaron en ese organismo creado por el Dr. Alfonsín en 1983. Un mágico encuentro en el Delta que las hace revisar su historia y enfrentar fantasmas inesperados.

Los hechos históricos que se relatan fueron vividos por una de las actrices, co autora de la pieza teatral, cuando era muy joven durante el tiempo en que trabajó en la Comisión Nacional.

El elenco está conformado por Lilia Toranzos, Nora Luján y María Eugenia Lanfranco, todas actrices de amplia trayectoria, sólida formación escénica y humanística, conformando en la actualidad el Teatro Comunitario del Circuito Cultural Barracas de la ciudad de Buenos Aires. La dirección general está a cargo de Jorge Huertas.

La obra fue estrenada el año pasado en la Sala El Popular de Caba y presentada en centros culturales y muchos espacios de referencia con el tema.

Los expectadores opinaron: Indispensable obra. El tema y las actuaciones, impecables. Un recorrido por nuestra historia. ¡Mega recomendable ! / Me sorprendió la historia de los trabajadores de la Conadep. Uno nunca piensa quiénes están detrás de los «notables». Transita desde lo humano con ironía y el humor la tremenda tragedia argentina. / Personajes creíbles y queribles. Las actrices llevan adelante un tema comprometido con gran solvencia./ La obra es muy emotiva , una excelente forma de recordar y mantener viva la memoria.-Muy recomendable /. ¡Hermosa obra! De una manera poética, cómica, tierna y dramática a la vez, nos llevan de viaje al pasado y presente de un momento histórico de nuestro país… Gracias! / Experiencia muy emocionante. Me encantó. / Disfrutable desde el principio hasta el fin.

Se recuerda que la capacidad de la sala es limitada y se ruega ser puntuales ya que una vez comenzada la obra no se podrá ingresar a la sala. Las entradas son populares y se pueden adquirir con anticipación con descuento comunicándose por whatsapp al 2281 315117.

DIÁLOGO ABIERTO CON JORGE HUERTAS. Dentro del Programa Otoño Azul Diálogo Abierto, el dramaturgo, director y psicólogo, brindará una charla sobre los procesos creativos denominada ”ORDEN Y DESENFRENO EN LA ESCRITURA DRAMÁTICA”. La misma tendrá lugar el sábado 23 a las 18 hs en La Salita con acceso gratuito. Este destacado autor nacional que cuenta con innumerables reconocimientos por su labor (“Subterráneo” -Premio Coca-Cola-, “El Inocente” -Premio Argentores-, “Antígona, linaje de hembras”-Mención Honorífica de la ciudad de Buenos Aires-, “El Panteón de la Patria” -Primer premio Concurso Nacional Bicentenario- etc.), será presentado en la oportunidad por la escritora y Dra. en Letras Silvina Delbueno.

Se invita a estudiantes de teatro, escritores y público en general a compartir este encuentro.

CLASES DE TEATRO: En breve dará comienzo el ciclo de talleres de teatro anuales sobre actuación. Los mismos son para adultos (a partir de los 16 años), iniciales o con experiencia. Consultar al celular mencionado.