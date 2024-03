En Cacharí, el intendente Nelson Sombra encabezó una reunión de trabajo con el jefe comunal de Las Flores Alberto Gelené, de la que participaron además el delegado de la localidad Mario Piazza, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, la secretaria de Obras y Servicios Públicos Cecilia Martínez e integrantes de equipos técnicos de cada municipio.

En la oportunidad, analizaron temáticas comunes para los distritos que requieren articulación de acciones y gestiones en conjunto como labores hídricas y la autovía en Ruta Nº 3.

Al respecto, el intendente Sombra señaló que “queremos agradecerle a Alberto (Gelené) de parte de toda la comunidad azuleña, no solo por el encuentro de hoy sino también por todo el trabajo que viene haciendo, acompañándonos, fundamentalmente en la localidad de Cacharí. Todos recuerdan ese 2012 que fue su intervención la que logró que la localidad no si inunde”.

Más adelante, detalló que “nos hemos puesto a disposición para armar nuevamente el Comité de Cuenca porque estos eventos climatológicos yo creo se van a seguir sucediendo, ojalá que no, pero no está mal prevenir y trabajar en conjunto con la experiencia que tiene ya Las Flores”.

En este sentido, Gelené manifestó que “es importante seguir trabajando juntos como debe ser, como distritos vecinos que somos, transfiriendo y también recogiendo las experiencias de cada equipo para beneficio de nuestros vecinos tanto de Cacharí, como de Azul y de Las Flores”.

Ruta Nacional 3

Por otra parte, Sombra adelantó que “no solamente analizamos temas que tienen ver con la cuestión hídrica sino con un reclamo histórico que tienen nuestros distritos que es la autovía de la Ruta 3, donde habiéndose eliminado las PPP que no habían tenido ningún resultado, se pudo avanzar pero la obra está inconclusa, ha llegado hasta la Ruta 30 con muchos esfuerzo pero es necesario seguir pidiéndola, reclamándola desde el respeto. Es una obra que nos afecta puntualmente a Las Flores, a Azul pero es para todo el país; es un ruta que atraviesa de norte a sur”.

En sintonía con el mandatario azuleño, Gelené resaltó que “tenemos que seguir gestionando esta obra juntos porque es para beneficio de todos los que circulan por allí. Además tenemos que pedir su reparación, su mejora, porque más allá de la autovía que tiene que continuar, la ruta tiene que ser bien mantenida porque sino nuestras comunidades son las que padecen las consecuencias de quienes transitan y tienen accidente. Por eso debemos profundizar el trabajar juntos”.