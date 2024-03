El Municipio de Azul informa que comenzaron a desarrollarse las distintas propuestas deportivas de las escuelas dependientes de la Dirección de Deportes de la comuna.

Al respecto, ayer iniciaron las clases de Entrenamiento Funcional y Maxi Vóley.

En este sentido, se invita a la comunidad a participar de las diferentes actividades que se dictarán durante el corriente año, las cuales se detallan a continuación:

-Ajedrez: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 en el Hogar Agrícola de Azul. Profesor Gustavo Godoy. Chillar: miércoles de 13:30 a 15 en el Hogar Agrícola de dicha localidad. Cacharí: viernes de 13:30 a 15 en la Biblioteca Almafuerte.

-Atletismo (iniciación) de lunes a viernes de 9 a 11 y de 15:30 a 18:30 en la Pista municipal. Profesor Julio Piñero.

-Canotaje: lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 y sábados de 14 a 16 en el Camping Municipal. Profesores: Florencia Camerini y Camilo Díaz.

-Kayak Polo: martes y jueves de 14 a 17 y sábados de 16 a 18 en el Camping Municipal Profesores Florencia Camerini y Camilo Díaz.

-Entrenamiento funcional: martes y jueves de 16 a 17 en Sumac. Profesor Gonzalo García.

-Gimnasia para adultos: martes y jueves de 9 a 10 en Sumac. Profesor Lucas Maletta

-Maxi Vóley: martes y jueves de 14 a 15.30 en el Club Bancario. Profesor: Damián Costantini

-Fútbol femenino: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 en cancha de fútbol ubicada en el sector de la Pista de Skate. Profesores: Gonzalo García, Lucas Maletta

-Newcom: lunes y miércoles de 14:30 a 16:30 en el Club Bancario. Profesora Daniela Romero.

-Martes y jueves de 17:30 a 18:30 en el barrio Santa Lucía. Profesora: Luciana Fredes.

-Paradeportes fútbol: martes y jueves de 18:30 a 20:30 en el Club Vélez. Profesora Florencia Camerini.

-Paradeportes tenis: lunes y miércoles de 18 a 19 en el Club Bancario. Profesora Florencia Camerini.

-Ritmos latinos: martes y jueves de 19 a 20 en el Sumac. Profesora Daniela Romero

-Hockey Sub 8: martes y jueves de 17:15 a 18:15 en el Club Vélez. Profesora Daniela Romero.

-Hockey Sub 10: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey Sub 12: lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey Sub 14: martes y jueves de 17:30 a 19:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey 1ra. Femenino: lunes y miércoles de 18:45 a 20:30. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey 1ra. Masculina: martes y jueves de 19:30 a 20:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Triatlón Infanto-Juvenil (de 6 a 14 años) Pedestrismo y ciclismo: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 en la Pista Municipal. Profesora Luciana Fredes.

-Natación: martes y jueves de 14:20 a 15:20 en la pileta de Hidrostart. Profesor Gonzalo García.

-Adultos Mayores Disciplinas Bonaerenses: lunes y miércoles de 10:15 a 11:15 en el Sumac. Profesora Luciana Fredes.

Para informes e inscripción dirigirse a la Dirección de Deportes ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, teléfono 431752.