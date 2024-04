En el SUMAC, en conferencia de prensa, se brindaron detalles sobre las propuestas deportivas dependientes de la Dirección de Deportes de la comuna para el corriente año.



En la ocasión, estuvo presente el intendente Nelson Sombra, el director de Deportes Macedonio Marcovecchio, y los profesores Damián Costantini, Camila Fleitas y Marcos Tocino.

Cabe mencionar que a las actividades informadas oportunamente, se les suman la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, el Programa de deporte social en los barrios denominado “El Barrio Juega” y caminatas.

Al respecto, el jefe comunal agradeció el trabajo que viene realizando el equipo del área de Deportes y expresó que “las escuelas municipales son para garantizar la accesibilidad al deporte. Nuestra ciudad es una cuna de deportistas. Hay una vocación muy profunda en las distintas disciplinas. Es el Estado el que debe propiciar la posibilidad de poder acceder a todas las prácticas con la versatilidad suficiente para que nos pueda contener a todos”.

“Esta es una política madre porque es la que contempla valores humanos, la solidaridad, cooperación y hay que promocionarlo. La Provincia también nos da una mano enorme con el deporte social”-resaltó.

Por su parte, Fleitas se refirió al programa “El Barrio Juega” donde señaló que “buscamos llevar la iniciación deportiva a los barrios. El programa está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años”.

En tanto, explicó que la iniciativa se concretará de 17 a 19. Los martes será en Villa Suiza (sector del Comedor Luz y Esperanza), los miércoles en el barrio Urioste (en el sector de las calles Leyría y Darhampé), los jueves en Villa Fidelidad (sector del CAPS N°2) y los viernes en el barrio San Francisco (Plaza de la Paz).

Además, informó que “los días lunes quedan disponibles para cualquier barrio que quiera sumarse a esta propuesta que comenzará la semana que viene. Cada niño debe contar con una planilla de inscripción y una de salud para poder realizar las actividades”.

Asimismo, Tocino se refirió a la propuesta de tenis de mesa donde indicó que “las clases serán para principiantes desde los 6 años hasta adultos mayores en el Colegio Inmaculada los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 y sábados de 15 a 17”.

En este marco, Marcovecchio recordó el cronograma de actividades el cual se detalla a continuación:

-Ajedrez: lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 en el Hogar Agrícola de Azul. Profesor Gustavo Godoy. Chillar: miércoles de 13:30 a 15 en el Hogar Agrícola de dicha localidad. Cacharí: viernes de 13:30 a 15 en la Biblioteca Almafuerte.

-Atletismo (iniciación) de lunes a viernes de 9 a 11 y de 15:30 a 18:30 en la Pista municipal. Profesor Julio Piñero.

-Canotaje: lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 y sábados de 14 a 16 en elCamping Municipal. Profesores: Florencia Camerini y Camilo Díaz.

-Kayak Polo: martes y jueves de 14 a 17 y sábados de 16 a 18 en el Camping Municipal Profesores Florencia Camerini y Camilo Díaz.

-Entrenamiento funcional: martes y jueves de 16 a 17 en Sumac. Profesor Gonzalo García.

-Gimnasia para adultos: martes y jueves de 9 a 10 en Sumac. Profesor Lucas Maletta.

-Maxi Vóley: martes y jueves de 14 a 15.30 en el Club Bancario. Profesor: Damián Costantini.

-Fútbol femenino: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 en cancha de fútbol ubicada en el sector de la Pista de Skate. Profesores: Gonzalo García, Lucas Maletta.

-Newcom: lunes y miércoles de 14:30 a 16:30 en el Club Bancario. Profesora Daniela Romero.Martes y jueves de 17:30 a 18:30 en el barrio Santa Lucía. Profesora: Luciana Fredes.

-Paradeportes fútbol: martes y jueves de 18:30 a 20:30 en el Club Vélez. Profesora Florencia Camerini.

-Paradeportes tenis: lunes y miércoles de 18 a 19 en el Club Bancario. Profesora Florencia Camerini.

-Ritmos latinos: martes y jueves de 19 a 20 en el Sumac. Profesora Daniela Romero

-Hockey Sub 8: martes y jueves de 17:15 a 18:15 en el Club Vélez. Profesora Daniela Romero.

-Hockey Sub 10: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey Sub 12: lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey Sub 14: martes y jueves de 17:30 a 19:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey 1ra. Femenino: lunes y miércoles de 18:45 a 20:30. Profesor Nicolás Canelo.

-Hockey 1ra. Masculina: martes y jueves de 19:30 a 20:30 en el predio del CEF 35. Profesor Nicolás Canelo.

-Triatlón Infanto-Juvenil (de 6 a 14 años): Pedestrismo y ciclismo es lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 en la Pista Municipal. Profesora Luciana Fredes. Mientras que Natación los martes y jueves de 14:20 a 15:20 en la pileta de Hidrostart. Profesor Gonzalo García.

-Adultos Mayores Disciplinas Bonaerenses: lunes y miércoles de 10:15 a 11:15 en el Sumac. Profesora Luciana Fredes.

Informes e inscripción en la Dirección de Deportes ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín, teléfono 431752.