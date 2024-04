En conferencia de prensa, el intendente Nelson Sombra brindó detalles sobre la concreción de obras para Azul, entre ellas, un programa de pavimentación, bacheo y una rotonda en la entrada al Parque Municipal.

El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, la secretaria de Obras y Servicios Públicos Cecilia Martínez y el subsecretario de Seguridad Ciudadana Christian Portaluppi.

Al respecto, el mandatario local anunció que “esperamos que la próxima semana comience la obra donde se modifique la calle Pellegrini en su intersección con Guaminí – entrada del Parque Municipal- instalando una rotonda que ordene mejor el tránsito. La obligatoria ya no cumple su función y es un peligro para los conductores. La idea es darle continuidad a esa mano y que además permita, ya que apostamos al turismo, una mayor accesibilidad al Parque”.

“También descomprimirá la calle Burgos, que es la que tomamos quienes venimos de la zona sur. En tanto los semáforos que están en la esquina planificada serán trasladados a la Rivadavia y Perón”-agregó.

Bacheo y asfalto

A su vez, Sombra informó que “implementaremos un programa de bacheo pero queremos explicar por qué no hemos avanzado con el asfalto y es porque no hemos conseguido oferente para hacer el bacheo. Con la paralización de la obra pública a nivel nacional, las empresas no han prendido sus máquinas para trabajar en unos baches, sino que lo harán con obras de mayor magnitud”.

“De todos modos haremos una licitación por un monto de veinticinco millones de pesos en lo que refiere a asfalto negro, asfalto en caliente y ver si alguna empresa puede tomar este pedido que equivale a quinientos metros cuadrados”- resaltó.

“En lo que es asfalto de hormigón, también estamos haciendo una licitación por seis millones de pesos mensuales que es la posibilidad que tiene hoy el municipio de hacerlo, a la expectativa de que ya se ha presentado la documentación en el Ministerio de Interior de la Nación con la propuesta de los concejales de la Libertad Avanza por un monto de cien millones de pesos. Hemos presentado los trámites administrativos que se requerían y estamos a la espera de que se convaliden y poder tener esa planta hormigonera que luego faltaría un camión mixer y tendríamos el equipo para que nosotros podamos resolver lo que tiene que ver con el hormigón”-prosiguió Sombra.

En tanto, se refirió a la pavimentación donde destacó que “vamos muy avanzados con la gestiones con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, junto al ministro Katopodis pudimos gestionar un monto de mil millones de pesos que serán para pavimentación”.

“Junto con la secretaria de Obras y Servicios Públicos hemos diseñado un programa de pavimentación que estamos trabajando a contrarreloj para que no se siga devaluando el monto. La novedad será la utilización de pavimento intertrabado, que es mucho más moderno y un poco más económico, lo cual nos permitirá extendernos unas calles más”-explicó.

Finalizando, detalló que “hay mil quinientas calles para asfaltar. Con el monto mencionado la idea es avanzar en alguno barrios y calles que han quedado de tierra cuando todo su alrededor es de pavimento. Tenemos el deseo de cubrir el cien por ciento de asfalto de nuestra localidad”.

Por su parte, Martínez indicó que próximamente se informarán las zonas en las que se ejecuten las acciones anunciadas.

Balance del 33º Encuentro Mototurístico

En este marco, durante la misma conferencia de prensa se realizó un balance positivo en lo que respecta a la XXXIII edición del Encuentro Mototurístico, el cual tuvo lugar desde el jueves 28 y hasta el domingo 31 en el sector del Camping Municipal.

En la oportunidad, el intendente Sombra declaró que “consideramos muy positivo lo que fue el fin de semana con el Encuentro Mototurístico. También consideramos exitoso el operativo que fue diseñado desde la Subsecretaría de Seguridad, aun entendiendo que se puede perfeccionar”.

Además, subrayó que “queremos que el evento sea cada vez mejor. Durante la concreción del evento hubo una ocupación de casi el 82% de las plazas hoteleras en la localidad y los visitantes gastaron aproximadamente 74 de millones de pesos en los días que se desarrolló. Esto beneficia a toda la comunidad”

Por su lado, Portaluppi manifestó que “esperamos que este sea un piso para que el día de mañana, con menos presencia policial, se pueda garantizar el bienestar ciudadano. Se trabajó junto a las fuerzas de seguridad armando diferentes anillos de seguridad. El resultado de los operativos deja en evidencia que durante un tiempo no ha habido las acciones suficientes para regularizar esta situación”.