TITULO: Kung Fu Panda 4

TITULO ORIGINAL: Kung Fu Panda 4

DIRECCIÓN: Mike Mitchell.

VOCES ORIGINALES: Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan, Seth Rogen, Dustin Hoffman, . Awkwafina, Viola Davis.

GENERO: Fantasía , Familiar , Aventuras , Animación .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 94 Minutos

CALIFICACION: Apta para todo público con leyenda

GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO

DEL SABADO 30/03 AL MIERCOLES 03/04

-16:00 Hs (DOB 3D) – (SABADO – DOMINGO)

-20:00 Hs (DOB 3D) –

Continúa el explosivo enfrentamiento de “Godzilla vs. Kong” con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

TITULO: Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio

TITULO ORIGINAL: Godzilla vs Kong: The new empire

DIRECCIÓN: Adam Wingard.

ACTORES: Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry.

GENERO: Ciencia Ficción , Aventuras , Acción .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 115 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

LA PRIMERA PROFECIA

-22:30 Hs (DOB 3D) –

Cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la Iglesia, descubre una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe y devela una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal.

TITULO: La primera profecía.

TITULO ORIGINAL: The first omen.

DIRECCIÓN: Arkasha Stevenson.

ACTORES: Bill Nighy, Nell Tiger Free, Ralph Ineson, Sonia Braga.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 120 Minutos

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.