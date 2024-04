La saladillense y Vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandra Lordén, tuvo una semana repleta de actividades entre visitas a ciudades de la sección y reuniones. De las mismas también formó parte el senador alvearense Alejandro Cellillo.

En primer lugar, la radical visitó 25 de Mayo y se reunió con Mauricio García, Director Administrativo del Ente Descentralizado del Hospital Unzué y con el Dr. Eduardo Moritán, Director Médico del nosocomio local.

“La realidad hospitalaria es dura por la coyuntura general del país y la provincia de Buenos Aires. Al ser médica y haber transitado la mayor parte de mi vida en hospitales públicos uno ya advierte cuál es la situación. Vine a ponerme a disposición del equipo de salud y del Intendente Ramiro Egüen, en lo que pueda ser útil para gestionar conjuntamente con ellos, lo voy a hacer porque los venticinqueños merecen un sistema de salud de calidad”, contó Lordén.

La semana continuó en Roque Pérez, donde tanto Lordén como Cellillo se encontraron en el comité radical local compartiendo un almuerzo y rueda de prensa con autoridades y dirigentes. Además, fueron a recorrer el deteriorado acceso a la ciudad y se reunieron con el Intendente Maximiliano Sciaini.

A propósito, Lordén expresó que “siempre es reconfortante visitar Roque Pérez y notar el compromiso que tiene la dirigencia radical para con su gente. La rotonda del acceso por la Ruta Nacional Nº205 está en un estado muy deteriorado y nos pusimos a disposición para poder colaborar con las gestiones necesarias. Lo mismo hicimos con el Intendente (Maximiliano) Sciaini, no me importa si el intendente es radical o peronista, si podemos gestionar para que los roqueperences vivan mejor, lo vamos a hacer”, indicó la saladillense.

Por otra parte, el Senador Nacional y presidente de la UCR Buenos Aires Maximiliano Abad junto a Alejandra Lordén se reunieron en la Cámara Alta nacional con referentes de la ciudad de Bolívar, como son Juan Carlos Morán y José Gabriel Erreca, además de dirigentes bolivarenses y el Presidente de bloque de concejales de Saladillo, Fernando Arrospide. En otra oportunidad, tanto Abad como Lordén hicieron lo propio con los Intendentes de General Alvear y Saladillo, Ramón “Tito” Capra y José Luis Salomón.

“El contexto que atravesamos es durísimo y como legisladores, tanto Maxi (Abad) como yo en nuestros diferentes roles, nos nutrimos de lo que pasa en el territorio, por eso nos reunimos con referentes de Bolívar como son Juan Carlos (Morán) y José Gabriel (Erreca)”, agregó la Vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense.

“Los intendentes, tanto ‘Tito’ Capra como José Luis Salomón, tienen responsabilidad de gestión en su territorio y llevan adelante políticas austeras y eficientes, siendo consecuentes con la actualidad que atravesamos. No son momentos fáciles, la crisis es profunda, y demanda una articulación y trabajo coordinado entre el poder legislativo y ejecutivo más que nunca”, cerró Lordén.