Organizada por el Municipio de Azul se realizó la primera “Cena solidaria”; en esta ocasión, a beneficio de Azul Vóley Club.



Cabe mencionar que esta actividad se enmarca en un ciclo de encuentros que son llevados adelante por la comuna con el objetivo de acompañar a las instituciones locales a través del formato de cenas abiertas a la comunidad. Lo recaudado es destinado en su totalidad a las entidades protagonistas de cada noche.

En la ocasión se dirigió a los presentes el intendente municipal Nelson Sombra quien expresó que “son momentos difíciles y cooperar es la tarea. Ser solidarios es un sello azuleño y por eso implementamos este tipo de puntos de encuentros donde están las familias y todos quienes componen estas instituciones tan valiosas”.

“Queríamos acompañar a las entidades que todo el tiempo hacen un gran esfuerzo para poder llevar adelante sus actividades y que el estado municipal pueda cooperar para que ese día no tengan que hacer nada y que además sea una herramienta económica que les sirva y no el Estado otorgándole un beneficio sino poder generar este tipo de espacios que nos encuentran”, remarcó.

En tanto agradeció a las integrantes de la Federación de Trabajadores de la Economía Social que colaboraron en la cena como así también en otro tipo de acciones.

A continuación el dirigente de Azul Voley Rodolfo Pauluzzi agradeció a quienes colaboraron con la institución participando de esta cena y al Intendente “por esta idea fabulosa de poder ayudar a las instituciones y ver la concurrencia de la gente que apoya es muy importante”, expresó. Asimismo destacó la labor que desarrolla a diario todo el equipo docente y señaló que “de a poco vamos levantando cabeza con el club pensando en los nenes y las nenas, sacarlos de la calle, darles deporte, integrarlos, ser solidarios y este es un gran ejemplo de uno de los grandes valores del Comité Olímpico Internacional que es la solidaridad”.

Por su parte la senadora provincial Lorena Mandagarán quien es mamá de dos alumnas del club, manifestó que “para mí es una alegría inmensa estar aquí, amo el vóley jugué desde muy chiquita y sigo haciéndolo. Es un deporte que une, que enseña valores de amistad, de juego, de compartir y unión de la familia que es lo más importante”. Por último agradeció a todo el equipo del club por el trabajo que realizan.

En el transcurso de la noche se emitió un video sobre la institución con testimonios de jugadoras y jugadores y ex deportistas y dirigentes que formaron parte del club y se presentó la cantante Lula Medina.

Próxima cena

En tanto, se informa a la comunidad que la próxima cena solidaria será el 3 de mayo y será destinada al Hogar Sagrado Corazón.