«En defensa de las universidades, en defensa del derecho a la educación»

Nos debe ocupar, movilizar y preocupar a todos y todas. No se trata de problemáticas encapsuladas de un sector (nunca es así en una comunidad, no hay sucesos enteramente aislados). La emergencia universitaria, el ataque obsceno que sufre la educación pública argentina de parte de las políticas del gobierno de Javier Milei, no son en absoluto problemáticas cerradas de un sector.

«Esperamos que prime la cordura y que no lleguemos a una situación donde la universidad no tenga ningún margen de maniobra, si nosotros no recibimos la partida para el pago de salarios la universidad no tiene capacidad de pago», expresaba Marcelo Aba, rector de la UNICEN, en marzo, cuando la casa de estudios declaraba el «estado de Emergencia Económica». Casi en simultaneo, el presidente Milei decía lo siguiente: «La disonancia cognitiva que generó el lavado de cerebro en la educación pública es tremendo…». Agresión para el plantel docente, subestimación de estudiantes. Violencia.

En las universidades se están apagando las luces (y acá no hay metáfora). La no actualización de presupuestos, una forma de desinversión, jaquea el funcionamiento de las universidades y todo el andamiaje de la educación superior. Mientras tanto, el Directorio de YPF propone quintuplicar sus sueldos, con lo que cada director, de ser aprobado el pedido, pasaría a ganar 70 millones de pesos. Ese directorio tiene como integrantes, entre otros, a Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y Guillermo Francos, ministro del Interior. Dos funcionarios principales del gobierno que destruye la educación pública al desfinanciarla proponen quintuplicar sus sueldos.

La educación pública es cimiento para edificar una patria libre, justa y soberana, un derecho esencial que, aun en todo perfectible, no puede ser «medido», mensurado desde la insensibilidad contable de una hoja de cálculos. No se gasta en educación, se invierte en educación.

En el interior de la provincia sabemos lo que implican las universidades para el desarrollo de nuestros pueblos, lo sabemos porque somos testigos del aporte que hace la UNICEN a la economía regional, a la profesionalización del desarrollo industrial, tecnológico y de investigación de los sectores productivos de la zona, al conocimiento, al crecimiento cultural y turístico de ciudades como Tandil, Olavarría, Quequén y Azul, donde tienen sus sedes.

Es urgente e imprescindible acompañar la lucha universitaria en todo el país y especialmente en nuestro Partido de Azul y la región. Nuestro compromiso con la defensa del derecho a la Educación – y la gestión política en su favor- excede los roles institucionales, nuestro repudio al desfinanciamiento de la educación pública por parte del gobierno de Milei, nuestro apoyo a estudiantes, docentes y trabajadores/as de la educación y nuestro acompañamiento en la jornada de lucha nacional del 23 de abril es incondicional. ¡Defendamos la educación pública en la Argentina!