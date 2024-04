En el Salón Cultural, en conferencia de prensa, el director de Cultura Guillermo Fittipaldi y el coordinador local de los Juegos Bonaerenses en el área Marcelo Ibarra, brindaron detalles sobre la realización del certamen provincial 2024 en Cultura.

Al respecto, Fittipaldi destacó que “ayer tuvimos una reunión vía Zoom con toda la provincia de Buenos Aires donde nos informamos sobre esta nueva edición de los Juegos Bonaerenses. Desde el área de Cultura convocamos a toda la comunidad a participar en los culturales. La inscripción estará abierta hasta el viernes 3 de mayo”.

En tanto, adelantó que “desde la Dirección estamos evaluando la posibilidad de reforzar con actividades de acompañamiento, algunas disciplinas. Próximamente brindaremos más información”.

Por su parte, Ibarra explicó que “estamos en plena inscripción y convocamos a participar para los juveniles, adultos mayores y personas con discapacidad. Todos aquellos que estén interesados podrán realizar su inscripción de forma individual o representando a instituciones sociales, barriales o gremiales, en el Salón Cultural, de lunes a viernes de 8 a 13”.

“La etapa municipal será en el mes de junio donde se realizará la parte dinámica y la parte estática. Luego viene la etapa regional y por último la final provincial en la localidad de Mar del Plata, durante el mes de octubre”-agregó.

En tanto, el coordinador detalló que las disciplinas que se disputarán este año, según categorías son:

– Juveniles: Arte Circense – Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Mural) – Cocineros Bonaerenses (Plato Principal, Postre) – Danzas Folklóricas Pareja – Danza Tango Pareja – Fotografía – Freestyle Rap – Literatura (Cuento y poesía) – Malambo – Música (Rock, Conjunto Musical Cumbia, Solista Vocal) – Stand Up – Teatro – Videominuto.

– Personas con discapacidad: Danzas Folklóricas Pareja – Danza Teatro – Dibujo – Fotografía – Malambo – Narración Oral – Pintura – Solista Vocal.

– Adultos Mayores: Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura) – Cocineros Bonaerenses (Plato Principal, Postre) – Danzas Folklóricas Pareja – Danza Tango Pareja – Fotografía – Literatura (Cuento, Poesía) – Solista Vocal – Teatro.

Cabe mencionar que podrán inscribirse en la categoría sub 15 los nacidos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; en sub 18, los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008; categoría única, los nacidos entre los años 2006 y 2012 inclusive. Mayores, categoría única: podrán inscribirse los nacidos en el año 1964 inclusive y anteriores; personas con discapacidad (PCD), categoría única podrán inscribirse los nacidos en el año 2012 inclusive y anteriores.