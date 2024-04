Derechos humanos, reivindicación de la causa Malvinas, reunión con representantes del agro y participación en licitaciones que permitirán obras fundamentales para la infraestructura energética del centro de la provincia de Buenos Aires, son algunos de los puntos más sobresalientes, en los días más recientes, de la labor parlamentaria de la diputada provincial Laura Aloisi.

La legisladora de UP integra la comisión de Derechos Humanos, que acaba de aprobar un proyecto de ley para implementar un sistema de resarcimiento como respuesta legal ante lesiones a los Derechos Humanos que tengan lugar en la provincia de Buenos Aires, en tratados en el que el Estado argentino sea parte y haya aceptado la competencia de los órganos respectivos. Durante el tratamiento de la propuesta, la comisión invitó a Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos provincial, y a Daniel Arce, asesor jurídico de la subsecretaría a cargo de lo Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos.

A partir de iniciativas desarrolladas en esta comisión, el cuerpo parlamentario aprobó tres proyectos: declarar el 16 de septiembre de cada año como «Día Provincial de las Juventudes» (conmemoración de las víctimas de la «Noche de los lápices»; y declarar Personalidad Destacada post mortem de la Provincia a Reyna Diez y a Carlos Alberto Ramírez Abella.

La cámara fue epicentro de la charla “Malvinas y Soberanía, pasado, presente y futuro”, un homenaje de Diputados al conmemorarse el 42º aniversario de la guerra del Atlántico Sur. Laura Aloisi formó parte del panel central que llevó a cabo la propuesta a la que distinguieron las disertaciones Rodolfo Carrizo –presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM)– y del abogado Jerónimo Guerrero Iraol.

La diputada ponderó lo dicho por el presidente del CECIM (“Malvinas es un transformador de la manera de pensar la Patria”) al expresar: “Coincido con Carrizo: Malvinas es permanente ejercicio de memoria y tributo a las y los héroes de esa guerra inaceptable, así como es una causa para dimensionar aquella consigna esencial del peronismo: patria justa, libre y soberana”.

El concepto de soberanía es transversal y propio de muchas cuestiones donde la política y la presencia del Estado son fundamentales. El martes 23, en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Azul, Aloisi fue invitada a la apertura de los sobres N°2, correspondientes a las ofertas económicas en el proceso de licitación para la obra de repotenciación de la ET TRANSBA, proyecto de gran importancia para el desarrollo del Partido de Azul y toda la región centro de la provincia, dado que multiplicará en mucho la potencia instalada en ese campo de transformación, con lo que se garantiza el abastecimiento de las futuras demandas. “La presencia del Estado sigue siendo fundamenta. He participado de inauguraciones de obras similares en 25 de Mayo, en Bolívar, desarrollos donde el aporte del Estado ha sido determinante, permitiendo que no sólo esos distritos tengan nuevos escenarios productivos, sino que toda la región consiga un fortalecimiento en sintonía”, resaltó la legisladora.

En tanto que dos días más tarde, de nuevo en La Plata, Aloisi integró el cuerpo de diputadas y diputados que recibió a las entidades rurales bonaerenses que forman la Mesa de Enlace. Se celebró la instancia de diálogo con el poder legislativo quedando a disposición (la diputada Aloisi integra la comisión de Asuntos Agrarios) de los referentes del sector para avanzar en este reclamo puntual, de igual modo en otros debates que hacen al crecimiento de nuestra provincia, entre ellos, el descuento por buen contribuyente y pago adelantado que ascendía al 15% y el descuento por débito automática del 5% (atribución del Poder Ejecutivo), la revisión de la quinta cuota extraordinaria para un estrato de mayor valuación fiscal y de los topes implementados para la aplicación de los % de aumento. Previo a este encuentro, fueron recibidos por el gobernador Axel Kicillof y sus ministros, donde se generó el compromiso de rever los planteos realizados.