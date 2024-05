En el despacho oficial, el intendente Nelson Sombra mantuvo una reunión de trabajo con la directora del Registro Provincial de las Personas Silvina Ojeda y miembros de su equipo de trabajo.



En la oportunidad, dialogaron sobre las diferentes acciones realizadas de manera articulada entre el municipio y el mencionado organismo, tal como fue la concreción días atrás del Operativo DNI. También analizaron la labor que se viene desarrollando a nivel provincial.

Al respecto, el mandatario local expresó que “desde la delegación local se había planteado la cantidad de documentación que se realiza en la ciudad y comprendimos la necesidad de hacer un operativo paralelo para garantizar el derecho a la identidad. El Estado debe salir a buscar a los ciudadanos cuando no llegan a registrarse”

“Tenemos la voluntad de seguir trabajando en conjunto con este organismo por una cuestión de accesibilidad a los derechos, a través de operativos o mediante las delegaciones pero continuaremos de acuerdo a la demanda”-agregó el Intendente.

Por su lado, Ojeda destacó que “somos un Estado presente y la iniciativa es salir al territorio con los operativos para alcanzar a las personas que no llegan a las delegaciones y documentar a la mayor cantidad de bonaerenses posibles. Estamos con los operativos DNI y con el programa Mi identidad, mi derecho para aquellos que no han accedido aún a su acta de nacimiento. Hasta ahora hemos realizado más de cinco mil actas”.

En tanto, detalló los distintos trámites que se pueden realizar en las delegaciones, entre ellos, cambio de domicilio, cambio de DNI, pasaporte mediante el RENAPER, cambio de género, casamientos y uniones convivenciales.

Cabe mencionar que la delegación local tiene sede en calle H. Yrigoyen N°518.