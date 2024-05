El Municipio de Azul informa que se extendió la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2024. La misma permanecerá abierta hasta el lunes 13 de mayo.

Al respecto, las disciplinas que se disputarán este año se detallan a continuación:

Área de Deportes

Juveniles

Modalidad libre: Acuatlón (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino) – Atletismo (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino) – Básquetbol 3×3 (sub 14, sub 16, sub 18. Femenino y Masculino) – Beach Vóley (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino) – Bonaerenses en Carrera (sub 18. Femenino y Masculino)- Cestoball 3×3 (sub 15 y sub 18. Femenino) – Fútbol Tenis (sub 15 y sub 18. Femenino y Masculino) – Pádel (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y masculino) – Patín (sub 13 y sub 16. Mixto/femenino)- Pelota (sub 14 y sub 15. Masculino, femenino o mixto) – Tenis de Mesa (sub 18. Femenino y Masculino) – Básquetbol (sub 15 y sub 17. Femenino y Masculino) –Cestoball (sub 14. Femenino) – Futsal (sub 15. Masculino; sub 15. Femenino) – Fútbol 7 (sub 13. Mixto)- Fútbol 11 (sub 14 y sub 16. Masculino) – Fútbol 11 (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino) – Fútbol Playa (sub 14, sub 16 y sub 18. Masculino; sub 18. Femenino) –Handball (sub 16. Femenino y Masculino) – Handball Playa (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino) – Hockey Seven (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino) – Rugby Seven (sub 14 y sub 16. Masculino; sub 16. Femenino) – Softbol (sub 18. Femenino y Masculino) – Vóleibol (sub 15 y sub 17. Femenino y Masculino).

No federados: Ajedrez (sub 14, sub 16 y sub 18.Femenino y Masculino)- Natación (sub 14, sub 16, sub 14. Femenino y Masculino) – Patín (sub 13, iniciación. Mixto) – Tenis de Mesa (sub 14 y sub 16. Femenino y Masculino) – Cestoball (sub 14. Femenino).

Esc/ no federados: Atletismo (sub 14. Femenino y Masculino) – Softbol (sub 12 y sub 14. Mixto; sub 16. Femenino y Masculino) – Vóleibol (sub 13. Mixto)

Single libre: Bádminton (sub 14 y sub 16. Femenino y Masculino)

Doble libre: Bádminton (sub 16. Femenino y Masculino)- Tenis (sub 14 y sub 16. Femenino y Masculino).

Promo-libre c/restricción: Gimnasia Artística (sub 12, sub 15, sub 18. Femenino; sub 13 y sub 18. Masculino).

Single promocional: Tenis (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y masculino)

Escolar Abierta: Basquetbol (sub 13, sub 15 y sub 17. Femenino y Masculino) – Futsal (sub 14, sub 16 y sub 18. Masculino) – Fútbol 5 (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino) – Fútbol 11 (sub 14, sub 16, sub 18. Masculino) – Handball (sub 14, sub 16 y sub 18. Femenino y masculino) – Vóleibol (sub 16 y sub 18. Femenino y Masculino).

Paradeportes

Atletismo PCD: sub 15 y +16Femenino y Masculino; intelectual “A”, motor, visual, pc. – Masculino/ femenino/ mixta posta +12; intelectual “B” – Femenino y Masculino + 12; intelectual “C”. Modalidad libre

Básquet 3 vs 3 sobre silla de ruedas: sub 16 y sub 23 mixto; motor. Libre

Boccia: sub 18 y +18 mixto; BC1, BC2, BC3, BC4. Libre.

Bonaerenses en carrera PCD: + 18 Femenino y Masculino; Intelectual (nivel único). Libre

Fútbol PCD: sub 16 y +17 Masculino; Intelectual “A”, intelectual “B”, intelectual “C”, intelectual “D”. Libre.

Fútbol para personas con síndromes: +15 Masculino. Libre

Fútbol para personas con parálisis cerebral: + 16 Femenino y Masculino; pc. Libre

Goalball: sub 19 Mixto; B1, B2, B3. Libre.

Natación PCD: sub 14, sub 16 y + 17 Femenino y Masculino; intelectual, auditivo, visual, motor. Libre

Parabádminton: sub 20 Femenino y Masculino: motor en silla de ruedas y motor a pie. Libre

Tenis de mesa adaptado: sub 18 mixtos; motor en silla de ruedas y motor a pie. Sub 18 y +19 Femenino y Masculino; intelectual. No federados.

Personas Trasplantadas

Atletismo 1.500 m (sub 17, +18, +40, +60. Femenino y Masculino) – Natación 50 m/libre (sub 17,+18, +40, +60. Femenino y Masculino)- Tenis de Mesa (sub 17, + 18, +40, +60. Individual/ mixto).

Adultos Mayores

Individuales: Bonaerenses en carrera – Pesca– Taba – Tenis de Mesa – Burako – Ajedrez – Damas – Lotería – Sapo – Chin Chon–Natación

En pareja: Caminatas – Tejo – Fútbol Tenis – Truco – Escoba de 15 – Pentatlón – Mus – Bochas femenino/ masculino – Pádel – Pelota – Tenis – Orientación.

Grupal: Newcom – Coreografía popular

Las personas interesadas en participar deberán acercarse a la Dirección de Deportes, Av. 25 de Mayo N°647, de lunes a viernes de 8 a 16. Para consultas, se podrá llamar al teléfono del área 2281 431752.

Área de Cultura

Juveniles: Arte Circense – Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura, Mural) – Cocineros Bonaerenses (Plato Principal, Postre) – Danzas Folklóricas Pareja – Danza Tango Pareja – Fotografía – Freestyle Rap – Literatura (Cuento y poesía) – Malambo – Música (Rock, Conjunto Musical Cumbia, Solista Vocal) – Stand Up – Teatro – Videominuto.

Personas con discapacidad: Danzas Folklóricas Pareja – Danza Teatro – Dibujo – Fotografía – Malambo – Narración Oral – Pintura – Solista Vocal.

Adultos Mayores: Artes Plásticas (Dibujo, Objeto Artístico, Pintura) – Cocineros Bonaerenses (Plato Principal, Postre) – Danzas Folklóricas Pareja – Danza Tango Pareja – Fotografía – Literatura (Cuento, Poesía) – Solista Vocal – Teatro.

Podrán inscribirse en la categoría sub 15 los nacidos en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; en sub 18, los nacidos en los años 2006, 2007 y 2008; categoría única, los nacidos entre los años 2006 y 2012 inclusive. Mayores, categoría única: podrán inscribirse los nacidos en el año 1964 inclusive y anteriores; personas con discapacidad (PCD), categoría única podrán inscribirse los nacidos en el año 2012 inclusive y anteriores.

La inscripción se realiza en la Dirección de Cultura, San Martín 425 P.A, de lunes a viernes de 8 a 13. Por consultas e informes deberán comunicarse al 424784.