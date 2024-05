Con la presencia de la ministra de Ambiente de la provincia Daniela Vilar y el intendente Nelson Sombra comenzó esta tarde el curso Generación 3R para docentes del distrito de todos los niveles y modalidades de la educación.

Se trata de una propuesta para docentes que deseen incorporar saberes teóricos prácticos para promover la implementación de propuestas de educación ambiental.

El equipo de formación pertenece a la Dirección Provincial de Educación y Participación Ambiental, la Dirección Provincial de Transición Ecológica y la Subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular.

El acto fue presidido por la funcionaria bonaerense, el mandatario, la directora provincial de Educación y Participación Ambiental Clara Cárdenas y la directora de Ambiente municipal Natalia Lehrmann y estuvieron presentes el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, el director de Educación Bernardo Valdez y Gonzalo Cuervo del equipo de trabajo del ministerio.

En principio el jefe comunal agradeció a los presentes por formar parte de este importante curso y remarcó que “es responsabilidad de cada uno individualmente generar esa conciencia de participación. Es un proceso histórico cómo se van haciendo las cuestiones, hoy tenemos un concepto que hay que destruir todo para volver a empezar, nosotros creemos que no es así, sino que la vida es perfectible y que no va a suceder todo mientras nosotros vivamos, lo que no significa que en el tiempo que nos toque vivir no demos lo mejor de sí”.

Y agregó que “si hablamos de educación qué mejor que cada una de ustedes para poder incorporar estos conceptos y poder trasmitirlos profundamente para que sea un canal replicador como sociedad en cuestiones ambientales”.

En tanto reafirmó el compromiso de la comuna en continuar trabajando en la resolución de distintas problemáticas atinentes a esta cuestión y reforzar acciones de concientización y la concreción de políticas públicas en tal sentido.

Por su parte la ministra Vilar explicó los alcances de su cartera, creada hace dos años a partir de una decisión del gobernador Axel Kicillof de avanzar en políticas públicas ambientales y brindó detalles de las acciones que se vienen desarrollando en toda la provincia desde un abordaje integral y con una perspectiva de reciclaje con inclusión social. En tanto remarcó la labor articulada que viene desarrollando con las autoridades municipales en distintas situaciones vinculadas a la materia.

Además destacó la importancia del compromiso y la colaboración de las comunidades educativas de cada institución para poder llevar adelante las políticas medioambientales necesarias.

En otro orden y al referirse a la crisis climática global recalcó que “desde la provincia de Buenos Aires, pese a que no tenemos una contraparte en el gobierno nacional que nos acompañe, vamos a seguir construyendo políticas para el buen vivir de toda nuestra población”.

Recorrida

En tanto, antes del acto realizado en el SUMAC, la Ministra y su equipo mantuvo una reunión con el jefe comunal quien estuvo acompañado por parte de su equipo de gobierno. En la ocasión abordaron distintas acciones vinculadas a la agenda común que la comuna y el gobierno de la provincia llevan adelante en materia ambiental.

Posteriormente recorrieron la sede de la cooperativa El Resurgimiento a fin de tomar conocimiento y compartir la experiencia de este centro de reciclado y recuperación que está a cargo del MTE.