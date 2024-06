En la intersección de calle Roca y Costanera Cacique Catriel, se realizó el acto por el Día de la Máxima Resistencia sobre las Islas Malvinas, que se conmemora en este día.



El mismo estuvo organizado por la Guarnición Ejército Azul en conjunto con la comuna.

Estuvieron presentes el intendente Nelson Sombra, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, la senadora provincial Lorena Mandagarán, el presidente del Concejo Deliberante Juan Louge, funcionarios comunales, concejales, representantes de entidades intermedias, autoridades de fuerzas militares, de seguridad, educativas y religiosas, veteranos de guerra y público general.

En principio, se leyó una reseña histórica donde se recordó que la fecha rememora el fin del conflicto armado, en homenaje a los héroes argentinos que resistieron hasta el último día en defensa de las Islas Malvinas.

Luego, se entonó el Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda Combate de Perdriel y se llevó a cabo una invocación religiosa. Además hubo un minuto de silencio en memoria de los héroes caídos.

Posteriormente, se inauguró una réplica del Arco Trunco y se descubrieron placas que rezan «Por la vía diplomática o por otros medios, mientras viva un argentino bien parido VOLVEREMOS». Seguidamente, la Banda de Perdriel interpretó la canción Volveremos, compuesta por el Veterano de Guerra azuleño Jorge Farinella.

En este marco, Farinella se refirió al monumento colocado recientemente en el espacio y explicó que “el arco no solo rinde homenaje y recuerda una gesta de la patria sino que al estar trunco, inconcluso, nos está recordando que hay una tarea pendiente de concluir y que al hacerlo, entonces será el momento de cerrar este arco”.

“Debemos sembrar en los corazones de cada ciudadano las razones que nos asisten como dueños de esas tierras australes y las aulas de nuestros hijos tienen el mayor peso. También debemos colaborar a engrandecer esta patria nuestra hacerla fuerte y poderosa. Recién después podremos elegir caminos para su recuperación”- subrayó.

A continuación, el jefe de la Guarnición Ejército Azul Teniente Coronel Eduardo Kreiman se dirigió a los veteranos presentes enfatizando sobre el valor de los mismos en la historia argentina y agradeciendo por su rol como articuladores de la comunidad en lo que respecta a la misión convocante.

Por su parte, el intendente Sombra destacó que “es un día tan importante para nuestra soberanía, para nuestra memoria, para una lucha que continúa, es algo que no se olvida y es una disputa para el futuro. Ojalá que aprendamos a reconocer el valor que han tenido aquellos jóvenes, hoy veteranos, en defensa de nuestra patria, que aprendamos a no olvidar a no dejar pasar las secuelas que ha dejado esta guerra”.

En tanto, resaltó que “anhelemos a lo largo y ancho del país que este arco trunco se convierta en un arco de triunfo, que podamos terminarlo como debe ser y no olvidar jamás que nuestros soldados solamente mueren si la patria los olvida”.

Para finalizar, integrantes de establecimientos educativos y de las fuerzas militares desfilaron.