En las instalaciones del Teatro Español, se brindaron detalles sobre la propuesta musical denominada “Orquesta Popular de Azul”, recientemente conformada.



Estuvieron presentes la secretaria de Educación y Cultura Laura Barbalarga, Germán Sánchez y Pieri Saldaño por la mencionada orquesta; y los miembros de la entidad Fundación Teatro Español de Azul Marcos Zuccato y Liliana Christensen.

Al respectó, Saldaño relató que “presentamos esta propuesta en febrero, donde nos juntamos un grupo de músicos de Azul y decidimos armar una orquesta. Presentamos un proyecto y por suerte fue bien recepcionado por todas las instituciones de Azul. En este caso, por la Municipalidad, por medio de Laura (Barbalarga). El Teatro Español nos abrió las puertas inmediatamente. Todos dieron una amplia colaboración a esta iniciativa que no es ni más ni menos que juntarnos un grupo de músicos y tener un director como Germán Sánchez que tiene una gran trayectoria en su trabajo”.

Por su parte, Sánchez se refirió a las características del grupo donde destacó que “la idea es poner en valor obras de autores locales y también argentinos referentes del género popular. Nosotros tenemos dos músicas muy importantes, el tango y el folclore. Abordamos otros estilos folclóricos latinoamericanos. Tampoco descartamos repertorios del rock que es una música popular con un sello muy importante. La propuesta va por el lado de una música con mucha identidad, en principio nacional”.

A su vez, Barbalarga explicó que la propuesta “es una manera de nuclear mucho del potencial artístico que tiene Azul. En primera medida solicitaron el apoyo de la comuna y la posibilidad de hacer nexo con el Teatro Español por los ensayos, por un tema de acústica, de contexto ya que es el mejor y a nosotros nos pareció bárbaro, no solo juntar este potencial en un mismo proyecto que puedan mostrar a los vecinos sino también visibilizar el teatro y trabajar de manera conjunta”.

En tanto, adelantó que “la presentación oficial de la orquesta será el 8 de julio en la Velada Patriótica”.

“Luego los veremos en distintas instancias y eventos que hacen a la identidad local, sumando voces, nucleándose, haciendo distintas propuestas que van a poner en valor todo el potencial artístico que tiene azul y que es muchísimo”- agregó la funcionaria.

Ensayos abiertos a la comunidad

En la oportunidad, los presentes invitaron a la comunidad a participar de los Ensayos Abiertos que se llevan adelante todos los miércoles, de 18:30 a las 20, en el Teatro Español.

Acerca de esto, García comentó que “abrir los ensayos es interesante tanto para nosotros como para la gente que puede acceder a ver cómo es la cocina de esto. Cómo se termina un tema, escuchar los pasajes donde vamos parando y limpiando cosas de instrumentos. Es una propuesta que desde el primer momento me enamoró”.

“Ahora estamos haciendo Flor de Lino que es un vals de tango y dos obras de autores locales. También lo que hacemos son arreglos originales, lo cual estamos trabajando mucho. Después iremos sumando más repertorio. También ya tenemos pensadas algunas iniciativas a futuro como las acciones didácticas para músicos y no músicos para explicar procesos orquestales y abrir la música a la comunidad”- indicó el director de la Orquesta.

En este sentido, señaló que las personas interesadas en obtener más información sobre el funcionamiento de la propuesta deben acercarse al espacio los días de ensayo.

Asimismo, Barbalarga resaltó que “el teatro es un espacio hermoso y creemos que algunos vecinos todavía no terminan de acercase y conocerlo. Entonces, no hay mejor excusa que un ensayo abierto y gratuito donde se puede venir a ver como ensaya la orquesta popular de su ciudad, con músicos del entorno que conocemos. Nos parece que es un potencial que abre un montón de posibilidades, todas beneficiosas para los vecinos. Es realmente muy interesante”.