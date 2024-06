El Municipio de Azul informa que continúa desarrollándose, en distintos espacios de nuestra ciudad, la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024.



Al respecto, en acuatlón Victoria Valdez se quedó con el triunfo y en natación Adultos Mayores, María Racciatti en femenino y Carlos Fortunato en masculino.

Asimismo, esta semana se jugó la disciplina tenis obteniendo el triunfo Milo Leiva en masculino single sub 14, Kevin Vena y Felipe Godoy en sub 14 dobles y Benjamín Laborde en sub 18.

En tanto, días atrás, en ajedrez los vencederos fueron Nicolás Gorga en sub 14 masculino, Kelda Perales Gira en sub 14 femenino, Bartolomé Castronuovo en sub 16 masculino, María Laura Filippetti en sub 16 femenino y Jonás Prezioso en sub 18.

Cabe destacar que todos los nombrados pasaron a la etapa regional de los Juegos que se disputará del 1 de julio al 31 de agosto en diferentes sedes.