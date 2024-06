Todos los miércoles de 10 a 12, en el Centro de Interpretación Francisco Salamone -ubicado frente a la portada del Cementerio Municipal- el profesor y licenciado en Arte, Martín Meza, tiene a su cargo el taller de Muralismo y Arte Público.

La propuesta impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires está destinada a mayores de 15 años y para participar de los encuentros no arancelados, no son necesarios conocimientos previos ni concurrir con materiales o insumos específicos.

Las personas interesadas en sumarse a la propuesta aún pueden hacerlo y para ello deberán presentarse en el mencionado espacio, en el horario de las clases. También pueden comunicarse mediante la cuenta de Instagram: interpretacion_salamone_azul, o a través de Facebook: Centro de Interpretación F. Salamone Azul.

La finalidad del taller es fortalecer la identidad local a partir de proyectos participativos, significativos y solidarios, entendiendo al arte público como una herramienta indispensable para el desarrollo de la comunidad. La iniciativa busca no solo la transformación y el embellecimiento del espacio urbano sino también el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía, la cristalización de valores y problemáticas sociales, como así también la creación de nuevos sentidos y la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad.