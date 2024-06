El tiempo prudencial transcurrido desde la asunción de la gestión del Intendente Nelson Sombra resulta oportuno para un primer análisis de su evolución.

Le tocó asumir la conducción de un municipio fundido, desorganizado, distorsionado, opaco y con sus capacidades operativas disminuidas, como consecuencia de la desidia y multiplicidad de irregularidades de las últimas dos gestiones. Pero entonces, resulta contradictorio la continuidad de funcionarios corresponsables de este cuadro crítico de situación.

Sólo un pacto entre el Intendente Sombra, su antecesor Hernán Bertellys y el Concejal Alejandro Vieyra explica un conjunto de decisiones, a saber:

– El entonces Intendente Bertellys, después de perder las PASO, apoyó la candidatura de Nelson Sombra.

– Durante la transición impulsaron la aprobación de las nuevas ordenanzas fiscal e impositiva -con creación de la controvertida tasa de servicios esenciales incluida- en el Concejo Deliberante, desconociendo la voluntad popular, al no aguardar la asunción de los nuevos concejales electos.

– Sostenimiento en la nueva gestión de un grupo de aproximadamente diez funcionarios de la gestión Bertellys y del bloque Nuevo Azul de Alejandro Vieyra en lugares claves (entre ellos los secretarios de Hacienda Agustín Carús, de Legal y Técnica Roberto Dávila, la ex Concejal Paola Ficca, actualmente en el área de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, y el ex Secretario de Gobierno Pedro Sottile en la administración de la COVIR)

– Dilación para auditar y denunciar las irregularidades verificadas en la anterior gestión, que pese a los reiterados pedidos del Concejo Deliberante, aún no se ha concretado.

– Abstención de los Concejales de los bloques de Unión por la Patria y Nuevo Azul en la desaprobación de la Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2023 (último de la gestión Bertellys).

Todo ello configura claramente un pacto de indiferencia frente a las irregularidades de la gestión anterior y de gobernabilidad, mal entendida, porque en realidad neutraliza la voluntad de cambio proclamada por el Intendente durante la campaña electoral.

La deuda total de tres mil millones de pesos ($ 3000 M) y la necesidad de recuperar la capacidad operativa para la prestación de servicios públicos básicos (mantenimiento de calles urbanas y caminos rurales, la limpieza de desagües pluviales y vías hidráulicas, el cuidado de espacios públicos, etc.), exigen decisiones impostergables.

Del mismo modo que lo requiere la clara fijación de prioridades para cada inversión pública, especialmente la emergencia social agudizada en el difícil contexto nacional y provincial. En este marco resulta absolutamente injustificable el sostenimiento de una estructura de funcionarios políticos con cincuenta y cuatro (54) cargos.

A su vez es necesario comenzar a trabajar en una agenda estratégica del progreso local, con el propósito de construir una visión de futuro compartida, con la participación de los distintos actores políticos, económicos, sociales, gremiales, culturales y deportivos de nuestra comunidad.

Valoramos la apertura al diálogo que ha mostrado el Intendente en algunos casos y consideramos que ese debe ser el camino para abordar los grandes problemas acumulados y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo, poniendo sobre la mesa toda la información pública para la genuina participación en la toma de decisiones.

En ese camino nos encontrará ejerciendo una oposición responsable, dispuestos a aportar en beneficio de nuestra comunidad, marcando los desvíos, apoyando las iniciativas positivas y sumando nuevas propuestas.

PARTIDO GEN AZUL