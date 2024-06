El miércoles pasado en el Centro Tradicionalista Fortín del Azul, se realizó la etapa local de los Juegos Bonaerenses en el área Cultura, en todas sus disciplinas, reuniendo un gran marco de público y participantes.

El jurado estuvo integrado en Literatura por Lucrecia Baliño, Victoria Ponce y Rocío Nascroile; en Narración Oral por Sergio Camarotte, Edelmiro Menchaca y Horacio Lafat; en cocineros bonaerenses por Guillermina López, Gustavo Aquino y Román Ros; en música Tomás Chiodi, Fernando Chiodi y Pablo de Rosa; en artes plásticas y fotografía Mauro Libonatti, Lucas Tedesco y Natalia Muñoz; en danza, Jesús Meira, Ximena Galicchio, Cecilia Beriay en video minuto, Martín Laborda.

Cabe destacar, que los ganadores que competirán en la instancia regional, que se realizará en nuestra ciudad el 30 de agosto, son los que obtuvieron el primer puesto.

Resultaron ganadores:

Literatura – Poesía y Narrativa –

Sub-15 – Cuento –

1° “Aturdimiento” de Bianca Malén González Müller

2° “Detrás de tu alma” de Violeta Velázquez

3° “El reloj y el dragón” de Simón Branz

Sub-15 – Poesía –

1° “Trascender” de Livy Turón

Sub -18 – Cuento-

1° “La sociedad de la luna” de Antonella Palazzolo Ruiz

Sub-18 – Poesía-

1° “Flores y Malezas” de Maira Luján Abonjo

2° “Tengo que…” de Sofía Ortiz

3° “Sentimientos en mute” de Milagros Palermo Draghi

Adultos Mayores – Cuento-

1° “Soldadito santiagueño” de Jorge Omar Pérez

2° “Revelación” de Norma Peralta

3° “Encuentro” de Alberto Espartaco Sarramone

Adultos Mayores – Poesía –

1° “Patios de enero” de Pablo Fernández

2° “Semilla” de Nancy Buceta

3° “Versos libres para mi hijo Francisco” de Inés Pacheco Garderes

Narración Oral PCD

1° Marina Santalla

Teatro Adultos Mayores

1° Marcelo Savala, Sergio Camarotte, Hilda Jaureguiberri

Música

Freestyle Rap

1° Thiago Esquivel

2° Thiago Aquino

Solista Vocal PCD

1° Ayelén Zapata

Solista Vocal Sub 15

1° Simón Branz

2° Josefina Torres

Solista Vocal Sub 18

1° Martín Pereyra

Solista Vocal Adultos Mayores

1° María Marta Urruti

2° Adalberto Luján

Rock (banda)

1° Luciano Dambrosio; Mía Valdez; Juan Rupel; Paloma Borges

Cumbia (banda)

1° Jazmín Cuevas, Ludmila Lucero; Yamila Cuevas; Eluney Bongiorno; Dylan Azimonti

Video Minuto

1° Antonella Ruiz Palazzolo

Fotografía

Juveniles Única

1° Antonella Ruiz Palazzolo

2° Sofía González Ortiz

3° Luisana Ayestarán

Adultos Mayores

1° Armando Marziotti

2° Rosa Pacheco

Pintura Sub 15

1° Candela Viera

2° Elizabeth Ludmila Silva

3° Martina Faure

Pintura Sub 18

1° Noah Lautaro Duhalde

2° Sofía Ortiz González

3° María Eugenia Ruiz

Pintura Adultos Mayores

1° Marcelo Hernán González

2° Inés Pacheco Garderes

3° Mabel Adriana Vergara

Pintura PCD

1° Ayrton Mendieta

2° Marina Santalla

3° Lucas Oliver

Dibujo Sub 15

1° Mora Regatuzo

2° Ana Pilar País

3° Josefina Vázquez

Dibujo Sub 18

1° Dilan Rodríguez Ghissoli

2° Agustina Vázquez

3° Mayra Abrigo

Dibujo Adultos Mayores

1° Marcelo Hernán González

Dibujo PCD

1° Sixto Del Valle

2° Matías David López

3° Carolina Noval

Mural – Juveniles única

1° Nayla Moreyra

Objeto Artístico Sub 15

1° Luisana Ayestarán

2° Mora Regatuzo

Objeto Artístico Sub 18

1° Noah Duhalde

2° Ailén Seminara

3° Sofía González Ortiz

Objeto Artístico Adultos Mayores

1° Edgardo Dulau

Pareja de tango Juveniles Única

1° Darío Baldovino y Agustina Ducca

2° Luciano Binzuena y Ludmila Rodríguez

Pareja de tango Adultos Mayores

1° Marta Montes – José Jiménez

Pareja de Folklore Sub 18

1° Brisa Andrade y Pereyra Martín

Malambo

Jano Lozano

Plato Principal Sub 15

1° Valentino Huertas

Postre Sub 15

1° Sofía Rusciolelli

2° Paloma Trueba

3° Etchegaray Brunella

Plato Principal Sub 18

1° Valentín Agüero

2° Ornella Duhalde

3° Virginia Elgart

Postre Sub 18

1° Guadalupe Carrizo

2° Celine Embil

Plato Principal Adultos Mayores

1° Lucía Pica

Postre Adultos Mayores

1° Marcelo González

2° Lucía Pica