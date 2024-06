El Municipio de Azul informa que el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires abrió la segunda etapa del programa Cocina de Festivales, destinado a festivales de gestión no estatal radicados en el territorio bonaerense. La inscripción es gratuita y podrá realizarse hasta el 5 de julio.

Podrán inscribirse iniciativas que estén programadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 en el territorio bonaerense; y contempla el otorgamiento de acompañamientos económicos de carácter no reembolsable para la producción general de festivales.

El registro se realiza de manera online en la web culturaenterritorio.gba.gob.ar. Por consultas, los interesados podrán comunicarse a festivalesyeventos@ic.gba.gob.ar con el asunto “Cocina de Festivales 2024”.

Este programa busca fortalecer la sostenibilidad de festivales en sus territorios, impulsar la circulación y el trabajo de artistas bonaerenses, incentivar el intercambio y el trabajo colectivo en red. Además, se realizarán capacitaciones para la realización y profesionalización del sector.

Cabe destacar que se entiende a los festivales como los eventos que, con periodicidad estipulada y sostenida en el tiempo, ofrecen al menos tres propuestas artístico culturales de misma o distinta índole tales como espectáculos en vivo, charlas, talleres, conferencias, etc. y programadas de forma coherente y conjunta en un mismo cronograma de actividades.