El Municipio de Azul informa que continúa desarrollándose la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024 en diversos puntos de la ciudad.



Al respecto, los resultados alcanzados, en los últimos días, se detallan a continuación:

Tenis de mesa PCD: en la categoría 18+ no federados intelectual nivel 11- femenino resultó primera Miñana Ángela.

En 18+ no federados intelectual nivel 11 masculino el podio quedo conformado por 1° Martínez Diego, 2° Chávez Alberto, 3° Hess Juan José, 4° Nazer Nahuel y 5° Draghi Valentín. Mientras que, en sub 18 intelectual 12 a 18 años nivel 11 masculino quedo primero López Valentino, segundo Lara Oscar y tercero Del Valle Sixto.

Vóley Masculino: resultaron ganadores de la competencia en sub 16 el colegio Inmaculada Concepción y en sub 18 la Escuela Técnica N°2.

En lo que respecta al formato mixto, fueron vencedores los representantes de Chillar.

Vóley Femenino: el triunfo fue del colegio Mariano Moreno en sub 16 y del colegio Inmaculada Concepción en sub 18.

Damas: en la categoría Adultos Mayores fue campeón Juan José Marino.

Ajedrez: Gustavo Godoy consagró el primer puesto de la tabla.

Handball Masculino: obtuvo el primero puesto en sub 14 la Escuela Media N°3, en sub 16 la Escuela Media N°6 y en sub 18 los representantes del colegio San Cayetano.

Boccia PCD: el triunfo fue para Ayelén Zapata en BC1, Lilian Barberia en BC2 y Ludmila López en BC4.

Cabe resaltar que aquellas personas que encabezaron los podios en las diferentes disciplinas y categorías, calificaron a la instancia regional del certamen provincial. En este sentido, se recuerda que dicha instancia se llevará adelante en los meses de julio y agosto; en tanto, la etapa interregional en septiembre. Finalmente, la fase final será en Mar del Plata del 27 de octubre al 1 de noviembre.