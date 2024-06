El Municipio de Azul informa que el sábado 20 de julio, desde las 11, en la cancha del club Azul Athletic, se realizará la segunda fecha del Mundialito de Fútbol barrial.

Cabe recordar que las categorías que se disputan en cada encuentro son sub 12 y sub 15 femenino y sub 10, sub 12 y sub 14 masculino.

Los equipos interesados en sumarse a la iniciativa deben dirigirse a la Dirección de Deportes ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín. También podrán comunicarse mediante el teléfono 2281-431752.