El intendente municipal Nelson Sombra recorrió el futuro Hotel Demetrio Azul que se está construyendo sobre calle Yrigoyen entre Colón y Rivadavia. Lo hizo junto al propietario del inmueble Sergio Yakiche

Luego de la visita, el mandatario expresó que “es una hermosa noticia para Azul, realmente me impacta el nivel, la categoría del hotel así que realmente engalana la ciudad”.

En tanto acotó que “Sergio tiene un impulso y una energía formidables. Si tenemos empresarios, desarrollistas e inversores que apuestan a nuestra comunidad, más que nunca los azuleños y las azuleñas debemos ver las perspectivas que tienen sobre nuestra propia ciudad; porque no por nada se hace un hotel de estas características en Azul”.

Por su parte Yakiche explicó que está en la última etapa de obra y espera poder inaugurarlo durante el próximo mes de septiembre. Y agregó que “compré la propiedad hace 13 años, pasé muchas tormentas, estuvo parado muchos años pero nunca lo abandoné porque tengo muchas expectativas, mucha fe. Conozco Azul de toda la vida, me gusta y estoy convencido de que vamos a trabajar bien”.

Cabe remarcar que el alojamiento contará con 53 habitaciones singles ejecutivas; una suite presidencial de 60 m2 y un penthouse de 140 m2 con dos habitaciones, living comedor y doble terraza. Además, tendrá gimnasio con sauna, un desayunador con terraza, confitería, sala de reunión, entre otros ambientes.