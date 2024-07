En el Salón Cultural, se desarrolló la reunión del Comité de Cuenca de Provincia encabezada por autoridades bonaerenses y representantes de las localidades y entidades que conforman la Subregión B4 de la Cuenca Hídrica del Río Salado.

En ese marco, se designó presidente del mencionado Comité al intendente Nelson Sombra quien presidió el encuentro junto al subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia Néstor Álvarez, el presidente de la Autoridad del Agua (ADA) Damián Costamagna, la diputada provincial Laura Aloisi y el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia.

En la oportunidad, estuvieron presentes los jefes comunales Alberto Gelené de Las Flores, Sebastián Walker de Pila, Nahuel Guardia de General Lavalle, Maximiliano Suescún de Rauch y Gustavo Cocconi de Tapalqué. También asistieron miembros de los gabinetes de General Madariaga, Benito Juárez, General Guido, Dolores, Tordillo y Tandil. También participaron funcionarios locales, concejales y miembros del Comité Hídrico del partido de Azul.

Cabe destacar que el Comité de Cuenca es una herramienta de la provincia de Buenos Aires que se constituye como unidad de gestión territorial, conformada por múltiples actores que mantienen actividades diversas en relación a la cuenca, ya sea agricultura, ganadería, industria, hábitat, turismo, comercio, entre otros. El objetivo es maximizar en forma equilibrada los beneficios sociales, económicos y ambientales del territorio.

Al dirigirse a los presentes, el intendente Sombra agradeció el acompañamiento de los mandatarios presentes y resaltó que “quiero decirles que para nosotros es un honor ser anfitriones en este lanzamiento del Comité de Cuenca que estuvo desactivado por mucho tiempo. En Azul tenemos un trabajo de mucho tiempo respaldado por un Comité Hídrico que funciona en nuestra comunidad y contamos con el acompañamiento del Instituto de Hidrología de Llanuras pero comprendimos que el trabajo no puede realizarse solo como distrito. Entendiendo que había una herramienta como lo es el Comité de Cuenca nos pusimos a disposición para su reactivación”.

Durante la jornada, se compartieron las experiencias de los municipios participantes en lo que respecta al abordaje de la temática y se acordaron acciones venideras.

Además, hubo una presentación por parte del Instituto de Hidrología de Llanuras.

Rueda de prensa

Posteriormente, en rueda de prensa, el intendente Sombra expresó que “es un día muy importante para nuestra localidad, en principio por tener la posibilidad de ser anfitriones de la reactivación del Comité de Cuenca y también remarcar la responsabilidad de quienes ejercemos el Poder Ejecutivo en cada distrito en darle continuidad a distintas políticas que se vienen desarrollando hace muchísimo tiempo; en definitiva hacer un trabajo profundo de cada las generaciones venideros”.

En tanto, recalcó que “los distritos presentes componen la Cuenca del Salado y la iniciativa tenía que ver con los anegamientos que tiene la ciudad de Azul desde hace muchísimo tiempo. Con la responsabilidad de compartir la problemática, a través de la Autoridad del Agua y de la subsecretaría de Recursos Hídricos es que queríamos resolverlo. Claramente no podíamos tomar decisiones individuales y solitarias porque perjudicaríamos a 14 distritos más si no pensáramos colectivamente”.

En este punto, acotó que “hoy es el puntapié inicial para reactivar el Comité y me da mucha tranquilidad que hay un saber, una experiencia que tienen distintos intendentes que nos da la posibilidad de hacer un trabajo de calidad que pueda trascender las gestiones y el enorme acompañamiento que tenemos del gobierno de la provincia de Buenos Aires ya que fuimos con un problema y nos vinimos con una solución enorme”.

Más adelante, Sombra destacó “la enorme responsabilidad que tenemos de trabajar en el manejo del agua, no solo por el tema de los anegamientos sino también por el tema productivo e industrial”.

Respecto a su elección como presidente del organismo agradeció a los demás jefes comunales por este gesto y por otra parte remarcó la importancia de contar en nuestro distrito con el Comité Hídrico que mantiene reuniones con asiduidad como así también con el Instituto de Hidrología de Llanuras y el aporte que el mismo puede darle a este trabajo.

Por su parte, Costamagna señaló que “las obras forman parte de una estructura primordial en un Comité de Cuenca pero deben ser acompañadas por un plan de manejo y es primordial la redacción y corrección del mismo y debe ser dinámico en el tiempo y a medida que vayan cambiando las coyunturas climáticas y sociales y económicas”.

Asimismo, puso de relieve “la cuestión colectiva, en tiempos donde está primando en cierto sector el individualismo, las decisiones no se pueden tomar en forma individual cuando el impacto puede ser colectivo”.