Se llevó a cabo la inauguración de la “Plazoleta y Pasaje Eva Perón” de Azul en homenaje a quien fuera una personalidad política y social de nuestro país, que trascendió nuestras fronteras para constituirse en una referente latinoamericana preponderante en su lucha permanente por la justicia social. El mencionado espacio se encuentra ubicado sobre la margen izquierda del Arroyo Azul y delimitado por las calles Manuel Chaves, Jujuy y 9 de Julio.

Cabe mencionar que esta acción da cumplimiento a la Ordenanza 2852 del año 2009 aprobada por el Concejo Deliberante de Azul a partir de un proyecto elevado por el bloque de concejales del Frente para la Victoria.

El encuentro fue presidido por el intendente municipal Nelson Sombra y se encontraban presentes la diputada provincial Laura Aloisi, el secretario de Gobierno y Jefatura de Gobierno Ignacio Pallia, el Obispo de la Diócesis de Azul Monseñor Hugo Manuel Salaberry, el presidente del Consejo Escolar Leandro Ferraro, funcionarios municipales, concejales, autoridades militares, integrantes de distintas agrupaciones políticas, representantes de instituciones intermedias, referentes barriales, vecinas y vecinos.

Para dar comienzo al acto se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y a continuación se descubrió el cartel identificatorio que lleva el nombre de esta plaza.

Luego se realizaron invocaciones religiosas y se hizo un minuto de silencio.

Palabras del Intendente Municipal

Para finalizar se dirigió a los presentes el mandatario comunal quien expresó que “soy agradecido de tener esta posibilidad como intendente de inaugurar esta plazoleta y quiero hacer una pequeña reflexión del legado de Evita, una compañera de 30 años, de un barrio humilde, de una ciudad chica, que vino a traer esa luz de esperanza, esa posibilidad de crecimiento, de accesibilidad, a todos los que no veían, no podían y no los dejaban poder desarrollarse como uno más en nuestro querido país. Vino a levantar esa bandera de los más vulnerables, de los más humildes, de los que no tenían posibilidades, con una tenacidad, un compromiso y una fuerza inigualable”.

Y remarcó que “tenemos una deuda pendiente con esta mujer que ha trascendido los tiempos, las fronteras y que tiene que ver con el esfuerzo individual sumado al colectivo; dejar de mirar, como decimos en el peronismo, esa maceta propia para regarla y que crezca una plantita y empezar a regar a nuestros más desposeídos, a los más vulnerables, a la comunidad en su conjunto”. En tal sentido expresó que “tenemos la necesidad de volver a despertar a nuestra comunidad, vienen nuevamente tiempos complejos para nuestra Nación, vienen otra vez tiempos de extranjerización, de regalar los recursos, de rematar la fe y nuestra Nación. Si Evita estuviese aquí seguramente estaría delante de esta batalla llevando a su pueblo unido a dar la discusión que hay que dar”.

“Empecemos a imitar ese legado, dejando las diferencias secundarias de lado y trabajemos por una comunidad que se pueda desarrollar, que pueda cumplir sus sueños, que los niños puedan avizorar un futuro mucho mejor”, remarcó.

Y para finalizar manifestó que “este es un humilde homenaje encarnado por esos compañeros y compañeras en el 2009 pero que claramente se consolida en un espacio público el cual hay que habitarlo como un lugar de encuentro”.

Por otra parte se invita a la comunidad a participar de la misa en homenaje a Eva Perón que oficiará el Obispo Hugo Manuel Salaberry esta tarde a las 19 en la Iglesia Catedral.