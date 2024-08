Continúa la etapa regional de los Torneos Bonaerenses con una importante participación de deportistas azuleñas y azuleños que disputarán distintas disciplinas en esta instancia que se extenderá hasta el 31 de agosto.

Durante la semana próxima la delegación azuleña competirá el lunes 5 en Rauch con futsal, en Las Flores con ajedrez, en Olavarría con handball playa femenino y tenis masculino, el jueves en Olavarría con hadball playa masculino, voleibol mixto y femenino y el viernes 9 culminarán en Tapalqué con handball escolar abierto.

Cabe remarcar que durante esta etapa se disputarán a lo largo del mes las siguientes disciplinas: handball playa masculino, voleibol mixto-femenino-masculino, handball (escolar abierto sub 14 femenino – sub14 masculino), básquetbol femenino, tenis femenino, fútbol 11 (escolar abierto sub14 masculino- escolar abierto sub 16 masculino-escolar abierto sub 18 masculino- libre masculino- libre femenino), fútbol 5, fútbol 7, básquetbol masculino- fútbol pcd, softbol (sub 12- sub 14), fútbol 7, fútbol playa, fútbol tenis, gimnasia artística, hockey, rugby, softbol (sub16-sub18), tenis de mesa, tenis de mesa pcd, acuatlón, natación, natación pcd, atletismo pcd, básquetbol 3×3 femenino, beach vóley, padel, patín, canotaje, gimnasia artística, boccia.

En tanto la etapa interregional, que se incorporó este año para deportes en equipo, se estipuló del 1 al 20 de septiembre y la final en Mar del Plata será del 28 de octubre al 1 de noviembre.