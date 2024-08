El Municipio de Azul informa que el domingo 8 de septiembre, desde las 11, en la cancha del Club San José, se realizará la tercera fecha del Mundialito de Fútbol barrial.

Las categorías que se disputan son sub 12 y sub 14 femenino y sub 10, sub 12 y sub 14 masculino.

Los equipos interesados en sumarse a la iniciativa deben dirigirse a la Dirección de Deportes ubicada en Av. 25 de Mayo y San Martín para retirar las respectivas planillas de inscripción.