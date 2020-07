Reapertura del servicio de justicia.

El CAA apela al esfuerzo y responsabilidad de todos para garantizar el servicio de justicia y la salud.

Desde el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, realizaron diferentes recomendaciones ante la reapertura del servicio pleno de justicia en el territorio de esa jurisdicción, a partir de este lunes.

Conforme a la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el pasado 6 de julio, referida al restablecimiento pleno del Servicio de Justicia en Azul y Tandil –a lo que se agregan los 8 Juzgados de Paz comprendidos en el Departamento Judicial en anteriores resoluciones- Gastón Argeri, presidente del C.A.A subrayó la importancia de que magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados, abogadas y comunidad en general “respeten los protocolos establecidos, a fin de garantizar el servicio pleno de justicia y la salud de todos.

Se han implementado varias prácticas para sostener la eficacia de las medidas de prevención. Entre ellas, se destacan el uso del servicio de consulta remota (Mesa de Entrada Virtual) además de las consultas telefónicas y/o presenciales; otro recurso disponible es la solicitud de turnos on line –a través de la página web scba.gob.ar – para quienes deban concurrir en forma presencial a las jurisdicciones habilitadas, que corresponden a distritos encuadrados en las categorías Fase 4 y 5 del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), siendo facultad del titular de cada órgano judicial la utilizacion de los mismos, estableciendose que los profesionales podrán concurrir en el marco de la “nueva normalidad” y cumpliendo los protocolos existentes”, enumeró Argeri.

“La responsabilidad es de todos y todas: si respetamos los protocolos vigentes, no sólo evitamos la propagación del COVID-19, sino que también estamos contribuyendo a que el servicio de justicia pueda brindarse plenamente”, concluyó el Presidente del Colegio Departamental.

Una medida reclamada por la abogacía

Desde marzo, la Corte dispuso un asueto, en virtud de las medidas sanitarias y preventivas impuestas por la pandemia de COVID-19; desde entonces, la decisión de “paralización” de la justicia se fue prorrogando, a pesar de los numerosos pedidos elevados por los Colegios Departamentales de Abogados del territorio bonaerense.

Gastón Argeri fue uno de los presidentes que estuvieron a la cabeza de las demandas, en busca de una salida al escenario complejo que configuró la medida y que tuvo en jaque a 65 mil trabajadores y trabajadoras del Derecho. “Somos absolutamente conscientes de que la pandemia requiere medidas preventivas, pero no podemos avalar la decisión del Poder Judicial de un asueto que supone la paralización de la justicia”, coincidido junto con sus pares, en un pedido colectivo presentado no tan solo al gobernador Axel Kicillof, sino también a la SCBA, en su oportunidad por el Colegio de Abogados Provincial.

La insistencia en la protección del Estado de Derecho que implique el funcionamiento pleno de los tres poderes fue el denominador común de una demanda colectiva que tuvo en la Abogacía también la defensa del legítimo derecho del ejercicio profesional que se vio sensiblemente vulnerado con la extensión de la cuarentena obligatoria.

Tras la confirmación del retorno pleno del servicio de Justicia, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul celebra la disposición de la SCBA y ratifica el derecho inalienable del acceso a la justicia como una prioridad del orden público.