METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2 ÁLBUM EN VIVO Y VIDEO DOCUMENTANDO LOS SHOWS DEL 6 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL CHASE CENTER DE SAN FRANCISCO

Los conciertos S & M2 de Metallica y la San Francisco Symphony del 6 y 8 de septiembre de 2019 fueron históricos en múltiples niveles: sirvieron como la gran inauguración del Chase Center de San Francisco, reunieron a la banda y a la sinfónica por primera vez desde las actuaciones de 1999 capturadas en el ganador del Grammy S&M, y presentó las primeras interpretaciones sinfónicas de canciones escritas y lanzadas desde esos shows originales de S&M.

Los shows agotados fueron recibidos con entusiasmo por los 40,000 fanáticos que viajaron desde casi 70 países, así como también por los medios de comunicación: Rolling Stone elogió «el grupo demostró que todo era posible», Variety notó una atmósfera «vibrante de emoción», mientras que el Mercury News fue testigo de «un concierto del que los fanáticos hablarán en las próximas décadas», y Consequence of Sound aclamó «una verdadera celebración de Metallica y su destreza musical».

El 28 de agosto, S & M2 vuelve a la vida con el lanzamiento de Metallica & San Francisco Symphony: S & M2. S & M2 estará disponible en una asombrosa variedad de formatos, que van desde un álbum digital en todos los principales medios de streaming, hasta versiones de vinilo 4LP, 2CD, DVD y Blu-ray, hasta una edición limitada de vinilo de color 4LP + 2CD + Blu-ray Deluxe Box con partituras, selecciones de guitarra, póster y más, hasta una caja Super Deluxe Box exclusiva de Metallica.com, limitada a 500 copias, cada una con partituras reales utilizadas por la sinfónica durante los espectáculos y firmadas a mano por los cuatro miembros de la banda (además de incluir todo en la caja de lujo). Con este lanzamiento tan esperado de Blackened Recordings, S & M2 puede ser experimentado completamente por otros más allá de aquellos que se metieron en el Chase Center durante esas dos noches inolvidables.

S & M2 es un lanzamiento histórico en el catálogo de Metallica, tanto sonora como visualmente. Producido por Greg Fidelman con James Hetfield y Lars Ulrich, el álbum en vivo de S & M2 captura más de dos horas y media de James, Lars, Kirk Hammett y Robert Trujillo uniendo fuerzas con la San Francisco Symphony de casi 80 miembros, el legendario director musical de la orquesta Michael Tilson Thomas y el director de orquesta Edwin Outwater. La película del concierto es una edición completamente nueva realizada por Joe Hutching (Through The Never) y tanto el audio como las imágenes se han llevado al siguiente nivel desde la versión de octubre de 2019 que se proyectó en más de 3,700 cines en todo el mundo.

S & M2 está disponible para pre-order ahora, precedido por las versiones S & M2 de «All Within My Hands» y «Nothing Else Matters», ambas ahora disponibles en plataformas digitales.

Tracklist

CD 1

1 The Ecstasy of Gold (Live)

2 The Call of Ktulu (Live)

3 For Whom the Bell Tolls (Live)

4 The Day That Never Comes (Live)

5 The Memory Remains (Live)

6 Confusion (Live)

7 Moth Into Flame (Live)

8 The Outlaw Torn (Live)

9 No Leaf Clover (Live)

10 Halo on Fire (Live)

CD 2

1 Intro to Scythian Suite (Live)

2 Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live)

3 Intro to The Iron Foundry (Live)

4 The Iron Foundry, Opus 19 (Live)

5 The Unforgiven III (Live)

6 All Within My Hands (Live)

7 (Anesthesia) – Pulling Teeth (Live)

8 Wherever I May Roam (Live)

9 One (Live)

10 Master of Puppets (Live)

11 Nothing Else Matters (Live)