El escritor Sergio Pujol presenta su último libro, “El Año de Artaud” en el XIVº Festival Cervantino de Argentina

Otra presencia que enriquece el Festival será la de Sergio Pujol, que estará acompañado por el lic. Santiago Suñer, en comunicación digital desde Azul. Será la segunda vez que ambos se encuentran en el Festival; anteriormente fue en la presentación del mismo autor del libro y registro sonoro “100 Años de Mùsica Argentina”, además de notas radiales. Ambos han mantenido un diálogo fluido que se traducirá en la charla de este sábado.

“Con los ecos de uno de los mejores álbumes del rock argentino, el historiador Sergio Pujol reconstruye en su último libro, «El año de Artaud», lo que significó 1973 para la acción política y la música progresiva a partir de un diálogo que tiene como trasfondo los ideales revolucionarios de toda una generación, abrevados con lucidez en «Artaud», el disco de Pescado Rabioso, que lideraba un joven Luis Alberto Spinetta. Y refrenda que no hay música aislada de su contexto de producción, por lo que el rock puede leerse como «expresión social de una época». (Telam, 7/&72019)

Recorriendo su vida como escritor y comunicador contamos que Sergio nació en 1959, vive en La Plata Es historiador, sociólogo, y escritor especializado en música popular. Enseña Historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y es investigador del CONICET. En 2002 fue distinguido con el título de Fellow in Creative Writing por la Universidad de Iowa, y en 2007 con el Diploma al Mérito por la Fundación Konex. Es autor de los libros Jazz al sur (2004), Como la cigarra. Biografía de María Elena Walsh ( 2011), Valentino en Buenos Aires, Discépolo, una biografía argentina (Planeta, 2017), Historia del baile. De la milonga a la disco, La década rebelde (2002), Rock y dictadura. Crónica de una generación (1976-1983) (2005), En nombre del folklore. Biografía de Atahualpa Yupanqui ( 2007), Cien años de música argentina y Oscar Alemán, la guitarra embrujada ( 2015), entre otros. Conduce el programa Influencias por Radio Universidad Nacional de La Plata y ha colabora en diversos medios gráficos del país y del exterior.

Tambièn debemos añadir, y no es menor que es músico, y desde ahí, en todas sus obras encontramos análisis musicales atravesando lo biográfico, y esencialmente los contextos históricos. Un compendio de investigación y literatura.

Esta actividad dentro de todas las actividades del festival, está organizada por la Asoc. Civil Azul Ciudad Cervantina y es un orgullo sea este libro presentado en Azul.

Se invita a este encuentro el Domingo 8 de noviembre a las 19 hs.

