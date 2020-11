Kicillof: «Construir viviendas es crear trabajo y reconocer los derechos de las y los bonaerenses”

“Estamos muy emocionados por tener al fin nuestro techo propio y agradecidos con la gran ayuda de quienes hoy en día nos representan para concretar nuestro gran sueño de acceder a una vivienda”, expresó Paola Orellano, una de las adjudicatarias de las viviendas entregadas este jueves por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el partido de Daireaux. Estuvieron presentes el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el jefe municipal, Alejandro Acerbo. Simultáneamente se entregaron viviendas para miembros de la fuerza policial en Laprida, con la presencia del jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el intendente Pablo Torres; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el intendente Néstor Grindetti otorgaron escrituras en Lanús. “Construir viviendas no es un gasto, es una inversión que aumenta el capital público y privado en cada uno de los municipios”, afirmó Kicillof, y agregó: “Tenemos la voluntad política de brindar a las y los bonaerenses aquello que más necesitan para salir de la pandemia: construir viviendas es crear trabajo y reconocer derechos”. “A pesar de la pandemia, reactivamos en tiempo récord las obras de cientos de viviendas que estaban paralizadas hace mucho tiempo, que se habían prometido pero no se habían terminado”, sostuvo el Gobernador. En Daireaux se otorgaron 33 viviendas que fueron financiadas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires a través del programa Compartir y cuyas obras fueron paralizadas durante 2019. Con 60 metros cuadrados, dos habitaciones, patio y todos los servicios, ya se encuentran listas para ser habitadas por sus dueños. “Cuando llegamos a la Gobernación y vimos la cantidad de viviendas paralizadas, nos propusimos revertir esa situación. Trabajamos para reactivarlas porque no podemos permitir que una persona que está esperando su casa vea que las obras permanecen detenidas”, subrayó Simone. “Sabemos del esfuerzo que los vecinos han hecho desde 2017 para lograr este sueño”, afirmó Acerbo, y agregó: “A pesar de la pandemia, nunca se dejó de trabajar y eso ha servido para promover el empleo local, que luego impactó en el consumo y la inversión de nuestro distrito”. Las 9 viviendas que se entregaron en Laprida fueron financiadas con recursos de la Caja de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para efectivos de la fuerza y sus familias. Los terrenos fueron aportados por el Municipio en 2017. Desde allí, Bianco aseguró: “Estamos cumpliendo con las reivindicaciones que hemos planteado para la familia policial durante este año. Estas viviendas forman parte de ese camino de soluciones que hemos acordado”, afirmó. Además, agradeció “a todos los y las policías de la Provincia que han dado un ejemplo de solidaridad, trabajo y colaboración durante la pandemia”. El intendente Torres sostuvo que “haber contado con la fuerte presencia del Estado provincial nos permitió sobrellevar de mejor manera un momento tan difícil como la pandemia”. “Estas viviendas no solo benefician a sus adjudicatarios, sino que generaron trabajo para albañiles, plomeros, electricistas, y muchos otros trabajadores y trabajadoras del municipio”, agregó. A partir del “Plan Nativas Bonaerenses”, se dispuso que las nuevas viviendas cuenten con un árbol nativo en sus terrenos. Se trata de una iniciativa conjunta del Instituto de la Vivienda y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dentro de un programa integral de forestación para mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, en Lanús se efectuó la entrega de 131 escrituras que fueron gestionadas por la Escribanía General de Gobierno a través del programa “Mi escritura, mi casa”, en beneficio de vecinos y vecinas de los barrios Santa Teresita, Guadalupe, Los Ceibos, El Triángulo, 9 de julio y San José Obrero. El ministro Alak afirmó: “Estamos cumpliendo con uno de los conceptos fundamentales de nuestra gestión, que es contar con un Estado presente que promueva políticas públicas inclusivas. De esta forma les brindamos tranquilidad a los y las bonaerenses, ya que van a poder contar con los papeles que acreditan su titularidad sobre aquello que construyeron con tanto esfuerzo”. “Con el programa “Mi casa, mi escritura” estamos en condiciones de entregar más de 45 mil escrituras en los 135 municipios de la provincia”, añadió. El intendente Grindetti destacó “el trabajo en equipo que estamos llevando adelante el municipio y la Gobernación para resolver los problemas de los vecinos”. “Cuando trabajamos en conjunto para resolverles los problemas a la gente, al final del día se ven las soluciones”, dijo. “Hay cientos de miles de bonaerenses que no tienen sus escrituras y debido a eso no pueden sumarlas a una sucesión o usarlas como prendas para una hipoteca”, aseguró Kicillof, y concluyó: “Vamos a trabajar para que no haya más viviendas invisibilizadas y para que ningún propietario o propietaria de la Provincia se quede sin sus escrituras”. Participaron también de los anuncios el director del OPDS, Juan Brardinelli, el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la provincia de Buenos Aires, Carlos Enrique Langone, y el intendente de Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni.